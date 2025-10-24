ASSE : Stassin surprend en copiant une star de Liverpool !

Derrière chaque but de Lucas Stassin se cache une anecdote. Le buteur de l’ASSE a dévoilé le secret de l’une de ses célébrations en rendant hommage à Mohamed Salah.

ASSE : Lucas Stassin, son hommage à Mohamed Salah

La relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 avait ouvert la porte à de nombreux départs cet été. Lucas Stassin comptait profiter de la situation pour rejoindre pour rejoindre un club plus huppé. Mais la direction de l’ASSE s’y est opposé. Face à de multiples assauts de clubs étrangers, elle est parvenue à retenir son jeune prodige.

Ce choix s’avère payant, puisque Lucas Stassin a retrouvé une forme étincelante à l’ASSE. Il est déjà 4 buts réalisations et 3 passes décisives en 9 apparitions cette saison. L’attaquant de 20 ans a même été récompensé de ses performances par le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2

Lucas Stassin reste ainsi l’atout principal des Verts en attaque. Il a d’ailleurs été interrogé sur ses célébrations les plus mémorables à Sainté. Le jeune avant-centre belge en a profité pour dévoiler une source d’inspiration inattendue : Mohamed Salah de Liverpool.

Un artiste de la célébration à l’AS Saint-Etienne

Dans son top 5, il place au sommet sa célébration emblématique : l’imitation de la Panthère, en hommage aux légendes du club comme Salif Keita et Bafétimbi Gomis. En deuxième position, il retient son geste face à Clermont, là où il mimait une mitraillette. Le podium est complété par sa célébration après son premier but face à Reims.

Lucas Stassin s’était assis sur un panneau publicitaire du Kop Nord. Il explique qu’il imitait Mohamed Salah. Le Pharaon de Liverpool avait réalisé ce geste lors d’un derby contre Manchester City. En s’inspirant de l’une des stars les plus prolifiques du ballon rond, le crack belge démontre son ambition d’être un grand attaquant dans ce sport.