Stade Rennais : Excellentes nouvelles pour Beye avant l’OGC Nice !

Bonne nouvelle pour le Stade Rennais et Habib Beye avant le choc face à l’OGC Nice au Roazhon Park. L’équipe bretonne sera au complet.

Stade Rennais : Un retour de poids avant l’OGC Nice !

Le Stade Rennais attend l’OGC Nice au Roazhon Park. L’équipe bretonne, solide mais trop souvent accrochée, veut enfin remporter des victoires. L’objectif est de monter au classement. Le SRFC a concédé un seul revers depuis le début de la saison, mais reste sur quatre matchs nuls consécutifs (contre le FC Nantes, le RC Lens, Le Havre et Auxerre).

Rennes stagne à la 9e place, à quatre points du top 5. Et avant la réception des Aiglons, le groupe du Stade Rennais est au complet. Frankowski, remis de blessure, postule à une place de titulaire dans le couloir droit. Devant, Lepaul (3 buts) et Embolo (2 réalisations) devraient à nouveau former le duo d’attaque.

L’OGC Nice, de son côté, arrive amoindri. Abdi revient de suspension, mais plusieurs cadres manquent à l’appel : Ndayishimiye, Abdelmonem, Bombito et désormais Moffi, blessé pour plusieurs semaines. Dante souffre des genoux, Boudaoui est malade. Diop, buteur lors des trois dernières journées, sera la principale menace des Aiglons.

Le Stade Rennais a tout pour en profiter et glaner les trois points. Cela va permettre à Habib Beye de souffler. Car depuis quelques semaines, il est sous pression. Certaines sources indiquent qu’il sera bientôt limogé si les résultats ne s’améliorent pas.