Grosse annonce à l’OM : Un attaquant arrive en janvier !

À l’approche du match contre l’Union Saint-Germain, une bonne nouvelle secoue l’OM. Roberto De Zerbi va récupérer Amine Gouiri. La date de son retour est connue.

OM : Amine Gouiri fera son retour en début du mois janvier

L’Olympique de Marseille joue sa survie ce mardi soir en Ligue des champions. L’équipe de Roberto De Zerbi devra battre l’Union Saint-Germain pour conserver ses chances de qualification. Cette mission ne sera pas chose facile, car les deux équipes partagent le même nombre de point au classement (6).

Le match USG-OM promet ainsi d’être intense. C’est dans ce contexte qu’une bonne nouvelle réjouit déjà les supporters phocéens. Le retour de son meilleur avant-centre la saison dernière se précise. Amine Gouiri devrait reprendre la compétition dans moins d’un mois.

L’Équipe le confirme, l’attaquant algérien compte participer au Trophée des Champions face au PSG, le 8 janvier prochain. Il est déjà en rééducation depuis plusieurs. L’ancien Rennais même disputer quelques minutes lors du choc contre Nantes, quatre jours auparavant.

Un retour pour compenser l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang

Son objectif est de retrouver du rythme avant le choc contre le Paris Saint-Ger. Ce retour serait très bienvenu. Car l’OM sera privé de son buteur Pierre-Emerick Aubameyang durant la CAN 2025 au Maroc.

Rappelons qu’Amine Gouiri est éloigné des terrains depuis octobre dernier. Sa blessure à l’épaule droite a nécessité une intervention chirurgicale, entraînant une longue période d’indisponibilité. L’attaquant algérien voit enfin le bout du tunnel.

