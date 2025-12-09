Transfert-choc : Mohamed Salah au PSG pour 0€ cet hiver ?

En froid avec son entraîneur et la direction de Liverpool, Mohamed Salah est placé dans le collimateur du PSG pour le mercato hivernal à venir. L’attaquant égyptien pourrait même quitter le club de la Mersey en tant qu’agent libre. Explications.

Mercato PSG : Mohamed Salah écarté et isolé à Liverpool

Ce mardi, la presse anglaise assure que l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool est très incertain. Après la sortie incendiaire de la star égyptienne durant le weekend, son entraîneur Arne Slot a expliqué qu’il ne sait pas encore si le double Ballon d’Or africain, écarté pour le choc de Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce mardi soir, rejouera avec les Reds dans sa vie.

Lisez aussi : Mercato PSG : Mohamed Salah fixe sa prochaine destination !

À voir

Mercato RC Lens : Samson Baidoo vers la Premier League ?

Alors qu’une offre de l’Arabie saoudite est évoquée ces derniers jours par les médias, le Daily Express confirme à sa Une du jour que « cela pourrait être la fin pour Salah » en référence aux propos virulents du technicien néerlandais en conférence de presse. Dans cette situation et face aux nombreuses critiques contre le joueur de 33 ans, difficile de croire que Mohamed Salah pourrait rester à Anfield cette saison.

Le média indépendant Indykaila révèle même que la décision de vendre Salah cet hiver aurait d’ores et déjà été arrêtée par le board de Liverpool. Conscient de ce qui se trame en coulisses, l’entourage de Salah s’active pour lui trouver un nouveau point de chute et le PSG serait intéressé.

Mohamed Salah libéré de son contrat par Liverpool ?

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Rome, Mohamed Salah semble se diriger clairement vers la sortie du côté de Liverpool. Après avoir été écarté du groupe de Liverpool pour le déplacement en Italie pour défier l’Inter milan en Ligue des Champions, l’ancien joueur de Chelsea a publié sur ses réseaux sociaux une photo de lui, tout seul, dans la salle de musculation des Reds.

Une manière pour le partenaire de Hugo Ekitike de confirmer son absence avec le club anglais. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Mo Salah est désormais plus que sur le départ. Et ce mardi, une source au sein du Fonds d’investissement public (PIF) a affirmé à l’AFP que l’Arabie saoudite ferait « tout son possible » pour recruter la star égyptienne dès le mercato hivernal.

À voir

ASSE : Un atout offensif en plus contre le SC Bastia

« Nous suivons de près la situation de Salah », a indiqué sous couvert d’anonymat cette source au fait du dossier, en référence au contentieux entre les Reds et le capitaine des Pharaons d’Égypte. « Nous pensons qu’il y a une possibilité pour un transfert, que ce soit sous forme de prêt ou d’achat », a-t-elle précisé.

Lisez aussi : PSG Mercato : Mohamed Salah, surprise XXL de l’hiver ??

S’il n’y a « pas encore de négociations ou de discussions directes avec le club », a noté la même source, il existe, selon elle, une volonté d’aboutir dès le mercato hivernal, soit ce mois de janvier. Par ailleurs, « les représentants de Mo Salah sont prêts à demander à Liverpool de résilier son contrat à l’amiable », à en croire TEAMtalk. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Mohamed Salah

PSG : Révélation choc de Mohamed Salah avant Arsenal

À voir

Grosse annonce à l’OM : Un attaquant arrive en janvier !

Mercato PSG : C’est bouclé, Mohamed Salah va signer !

PSG Mercato : Accord imminent pour Mohamed Salah !