PSG : Un crack quitte le Paris SG et fait une énorme confession

Il n’a pas eu l’occasion de s’imposer au PSG mais écrit son histoire et fait parler de lui loin de la capitale. Issue de la formation parisienne, Odsonne Edouard a connu un parcours semé d’embûches avant de retrouver la lumière. Désormais au RC Lens, il est revenu avec émotion sur ses débuts compliqués et sa résilience après un départ précipité du club de la capitale.

PSG : La confession sans filtre de Odsonne Edouard sur son passage à Paris

Produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard incarnait l’avenir du club. Puissant, instinctif et doté d’un flair de buteur précoce, il avait tout pour s’imposer. Mais en 2017, alors en prêt à Toulouse, une erreur de jeunesse va bouleverser son ascension. L’attaquant, impliqué dans une affaire de tir au pistolet à billes, est condamné à quatre mois de prison avec sursis.

Le choc est rude pour le joueur, qui voit son rêve parisien s’envoler. Pourtant, le jeune Edouard n’a jamais baissé les bras. « Une période assez compliquée. Mais ma force de caractère a fait que je me suis vite relevé de cette affaire, j’ai pu prouver, sur et en dehors du terrain, que c’était une erreur de jeunesse », a-t-il confié dans L’Équipe.

L’exil au Celtic, une renaissance pour Odsonne

Quelques mois plus tard, Edouard quitte définitivement le PSG pour rejoindre le Celtic Glasgow. Là-bas, il se reconstruit. Porté par un environnement plus calme et une confiance retrouvée, il explose et devient l’un des meilleurs buteurs du championnat écossais.

Avec le recul, le joueur de 26 ans assume pleinement son parcours. « Après, j’étais jeune, on fait tous des erreurs. Je suis parti un peu sur un coup de tête, et le Celtic était la meilleure opportunité. Mais je savais qu’un jour, j’allais retourner en Ligue 1 », explique-t-il.

Une maturité forgée à l’étranger

Devenu un homme, Edouard regarde son passé sans amertume. « Partir à l’étranger à 19 ans m’a ouvert les yeux, m’a aidé dans mon développement personnel. Ça fait partie de mon parcours et pour rien au monde je ne le changerais », conclut-il.

De Paris à Glasgow, puis à Lens, le natif de Kourou a tracé sa propre route. Loin du tumulte du PSG, il s’est forgé une mentalité d’acier. Et si le club de la capitale a perdu un joyau, le football français, lui, a gagné un homme accompli.