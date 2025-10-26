FC Barcelone : Lamine Yamal provoque encore le Real Madrid !

Quelques jours seulement après des propos qui ont enflammé l’Espagne avant le Clasico, l’attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, a encore lancé une pique au Real Madrid. Explications.

Lamine Yamal : « La peur, je l’ai laissée à Mataro »

Décidément, Lamine Yamal veut faire parler de lui avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche à 16h15 au stade Santiago Bernabeu. Après avoir accusé les Merengues de voleurs, le prodige catalan a remis le couvert. Dans un entretien pour Kings League, le joueur de 18 ans a notamment laissé sous-entendre que les Madrilènes sont avantagés par l’arbitrage.

« Ils volent, ils se plaignent tout le temps », a-t-il lancé, avant de lâcher un « beh voyons » accompagné d’une gestuelle qui laisse peu de place au doute quant à sa pensée. Et alors que la fièvre montait, la star du Barça a encore fait monter la température. Sur ses réseaux sociaux, Lamine Yamal a publié un clip au ton brut comme avant le match face au Paris Saint-Germain.

En voix off, un texte qui sent la soif de vaincre : « le joueur qui sort du quartier ne joue pas pour la gloire. Il joue pour l’avenir. La vraie pression n’est pas dans le stade, elle est dans le regard de ceux qui n’ont jamais cessé d’y croire. »

Puis, la phrase finale, prononcée par Lamine Yamal lui-même, résonne comme un avertissement : « la peur ? J’ai laissé la peur à Mataro (sa ville natale) il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il se bat pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n’est pas dans le stade. Elle est dans l’opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par égo. Il célèbre, car il sait que ce but peut tout changer. Pour lui, son entourage, son quartier. »

Quelques minutes plus tard, le numéro 10 du Barça en remet une couche. Sur sa story, il publie une photo d’un ancien Clasico : lui, face à la tribune du Bernabéu, certains supporters madrilènes en arrière-plan, visiblement en train de l’invectiver après un but. Confiance pour les uns, arrogance pour les autres, le prodige catalan assume son rôle d’agitateur avant le choc.