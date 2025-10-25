Real Madrid – Barça : Xabi Alonso répond cash à Lamine Yamal

Avant le Clasico de ce dimanche en Liga, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a répondu à la polémique créée par Lamine Yamal, l’attaquant du Barça.

Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voler

Sur le plateau de la Kings League jeudi, à trois jours du Clasico contre le Real Madrid en Liga, l’ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, a accusé les Merengues de voler et de tricher lors de leurs matches. « Oui, ils volent et ensuite ils se plaignent tout le temps. C’est ce qu’ils font », a notamment lancé l’international espagnol de 18 ans.

Sans surprise, la déclaration du prodige catalan suscite toute l’attention avant ce choc de Liga. Présent en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso n’a pas échappé aux questions des journalistes concernant les propos de Lamine Yamal. Fidèle à sa personnalité, l’entraîneur madrilène a refusé de prendre part à cette polémique.

« Ce que je pense des propos de Yamal ? Comme je l’ai dit, c’est un match suffisamment important… Il y a tous les ingrédients pour être passionnant et c’est ce qui nous enthousiasme le plus. Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet, il y a beaucoup de déclarations des gens de Barcelone et je ne peux pas tout commenter. Le plus important, c’est le terrain et comment nous voulons jouer. Je me préoccupe seulement de ça », a notamment répondu l’ancien coach du Bayer Leverkusen.

En Catalogne, Hansi Flick, suspendu, n’était pas présent devant les médias pour réagir à cette histoire. Mais de son côté, l’adjoint de l’Allemand, Marcus Sorg, a relativisé l’impact de cette situation sur le prodige de Yamal. « Lamine est un top joueur et je crois que ce contexte va représenter une motivation supplémentaire pour lui. J’espère qu’il fera un grand match », a sobrement commenté l’assistant de Flick.