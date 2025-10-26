Ligue 1 : Florian Thauvin craque en direct après Lens – OM !

L’OM affrontait le RC Lens ce samedi soir, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Après le match et la défaite des Marseillais, Florian Thauvin a laissé parler son émotion.

L’OM renversé par le RC Lens et cède la première place au PSG

Une deuxième défaite en l’espace de quelques jours, après avoir pourtant enchaîné les grandes performances ces dernières semaines. Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du Racing Club de Lens dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. un choc au sommet entre deux formations plaisantes à voir jouer, qui a tourné en faveur des Sang et Or sur le score de 2 buts à 1.

Mason Greenwood a ouvert le score d’un tir enroulé du droit, sur un centre de Timothy Weah (1-0, 17e). Les Lensois sont revenus sur un pénalty provoqué par Benjamin Pavard, pas à son aise en ce milieu d’automne. Odsonne Édouard l’a transformé d’une panenka (1-1, 23e). Géronimo Rulli a réussi une grosse parade sur un tir de Mamadou Sangaré avant la pause (45+2e).

Les Lensois ont pris l’avantage dans la foulée sur un corner tiré par Adrien Thomasson et dévié par Pavard dans son but (1-2, 53e). Dans le temps additionnel, Florian Thauvin explose en contre-attaque et la transmet à Sangaré, qui reçoit le ballon à l’entrée de la surface, mais perd son duel face à Rulli. Dès le retour des vestiaires, Weah va devoir céder sa place à Leonardo Balerdi sur blessure.

Lors d’un corner, défensif Roberto De Zerbi effectue deux changements. Sur ce dernier, Benjamin Pavard contre le ballon et inscrit un but contre-son-camp. La semaine catastrophique continue pour l’international français. L’OM va tout de même tenter de revenir rapidement. Tout juste entré en jeu, Aubameyang déclenche une frappe puissante qui pousse Robin Risser à une très grosse parade.

L’OM ne va pas y parvenir et s’incline dans le Nord de la France. L’Olympique de Marseille est troisième de Ligue 1 et pourrait chuter d’une place en cas de victoire du RC Strasbourg ce dimanche soir à Lyon. Le RC Lens, lui, passe provisoirement deuxième. Au terme de la rencontre, Thauvin a laissé explosé ses émotions.

Florian Thauvin : « J’étais ému au début du match »

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2013 et 2021 avec des intermittences à Newcastle, Florian Thauvin a retrouvé l’Orange Vélodrome avec beaucoup d’émotions. Après la victoire de son équipe, l’attaquant du RC Lens n’a pas caché son émotion et a publiquement confié son attachement au club olympien.

Au micro de Ligue 1+, le Champion du Monde 2018 a notamment déclaré, presqu’en larmes : « ça fait bizarre, tout le monde connaît mon attachement. J’étais ému au début du match, j’ai passé beaucoup d’années là-bas. » L’attaquant de 32 ans du RC Lens a quitté la zone mixte avec quelques larmes dans la voix.