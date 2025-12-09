Mercato ASSE : Annonce officielle du Paris FC pour Stassin !

Invité de l’émission « Rothen S’enflamme », Antoine Arnault, le patron du Paris FC, a lancé un message fort pour le prochain mercato hivernal, évoquant notamment le dossier Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE.

Mercato ASSE : Le Paris FC Jette l’éponge pour Lucas Stassin

À l’occasion de l’annonce ce lundi de l’agrandissement du centre d’entraînement du Paris FC à Orly, Antoine Arnault, actionnaire majoritaire du club, et Pierre Feracci, président, ont répondu aux questions de Jérôme Rothen s’enflamme sur RMC, notamment concernant le mercato.

Le second club de la capitale, 14e de Ligue 1, va rester attentif cet hiver pour tenter de se renforcer et remplir son objectif, à savoir le maintien. Interrogé sur la possibilité de voir des dossiers engagés cet été aboutir cet hiver, comme celui menant à l’attaquant de l’ASSE, Lucas Stassin, l’actionnaire majoritaire a réfuté cette piste.

« Je ne pense pas pour Lucas Stassin, ça ne va pas le faire. Les volontés du club de Lucas sont trop élevées malheureusement. On a toujours été très clairs et on n’a pas voulu fausser le marché dès notre arrivée, ça aurait été un très mauvais message pour le club et on se serait fait pigeonner le reste du temps. On n’a pas fait d’erreurs et on va tenter de continuer comme ça, a défendu Antoine Arnault.

Quand on nous propose des prix absurdes, on raccroche tranquillement et on passe à la suite. On est là pour le temps long. Le mercato d’hiver est aussi un mercato de belles opportunités, avec des prêts », a déclaré l’homme d’affaires français. À l’instar du Paris Saint-Germain, le Paris FC souffre de l’étiquette de nouveau riche du club français, mais n’entend pas surpayer les joueurs.

« Il ne faut pas se précipiter », tempère Ferracci

Prêt à renforcer son effectif en janvier, le Paris FC restera raisonnable. Malgré sa puissance financière, pas question pour l’actionnaire Antoine Arnault de payer des sommes folles comme les 40 millions d’euros réclamés par l’AS Saint-Étienne pour l’attaquant Lucas Stassin cet été.

« Quand on repart dans un nouveau cycle, il faut trois ou quatre mercatos pour rebâtir une équipe. Là on a fait le premier mercato d’été, il y a sept ou huit joueurs qui ont fait la montée. Cela montre aussi qu’il y a quelques intégrations qui sont un peu plus longues que prévu.

Le mercato d’hiver est là pour corriger le tir, mais il faut trois mercatos pour bâtir une équipe qui correspond aux ambitions du nouvel actionnaire. Il ne faut pas se précipiter. Il faut qu’on continue à progresser. Il y a effectivement des profils que l’on a pas pu faire cet été, on parlait de Stassin, mais il y en a d’autres au milieu de terrain, on va corriger le tir », a expliqué Pierre Ferracci.

