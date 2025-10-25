RC Lens-OM : Vaz titulaire, De Zerbi bouleverse sa compo !

Ce samedi, l’OM se déplace à Bollaert pour y affronter le RC Lens. Roberto De Zerbi prévoit un sacré coup pour ce choc de la 9e journée avec la titularisation du jeune Robinio Vaz.

OM : De Zerbi innove contre le RC Lens, Robinio Vaz aligné

Après sa défaite contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille doit vite se remettre la tête à l’endroit. Le match de ce samedi contre le RC Lens est une belle occasion de relancer pour les hommes de Roberto De Zerbi. Ceux-ci devront tout de même se méfier de l’équipe adverse.

Les Sang et Or restent sur une série de quatre matchs sans défaite. Ils sont déterminés à passer devant l’OM qui ne compte que deux points d’avance sur eux au classement. Le match de ce samedi soir (21h05) promet ainsi d’être électrique. De Zerbi a même prévu un plan pour l’emporter.

Selon les informations glanées par L’Équipe, l’OM débutera en 4-3-3 avec des changements considérables dans son onze de départ. La grosse surprise viendra sans doute de l’attaque avec la titularisation de Robinio Vaz.

Timothy Weah et Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc

Roberto De Zerbi l’avait lui-même admis, le jeune attaquant a bénéficié de peu de temps de jeu face au Sporting. Il était entré à la 82e minute de jeu. L’entraîneur de l’OM serait disposé à rectifier le tir en l’alignant face au RC Lens. Robinio Vaz remplacerait ainsi Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Mason Greenwood et Igor Paixao devraient l’accompagner en attaque. Le milieu de terrain sera a priori animé par le trio Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley en remplacement de Timothy Weah. Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Emerson seront en défense devant Geronimo Rulli.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap), Aguerd, Emerson

Milieux : Vermeeren, Højbjerg, O’Riley

Attaquants : Greenwood, Paixão et Vaz.