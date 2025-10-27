RC Lens : Pierre Sage livre les clés du succès face à l’OM !

À l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, le RC Lens a disposé de l’OM (2-1) au stade Bollaert ce weekend. Pierre Sage, l’entraîneur des Sang et Or, a livré les clés du succès de ses hommes.

Pierre Sage : « On a su gérer nos récupérations en seconde période »

Le PSG a récupéré son fauteuil de leader de la Ligue 1 à l’issue de la neuvième journée du championnat. Les Parisiens conservent leur première place suite à la défaite de l’Olympique Marseille dans le choc face au RC Lens samedi soir. Les Marseillais avaient le match en main, comme à Lisbonne mercredi en Ligue des Champions, et ils ont été renversés par les Lensois de la même manière, avec un Benjamin Pavard en coupable principal.

Après le match, Pierre Sage est revenu sur la gestion tactique de son équipe, soulignant les ajustements réussis en seconde période. L’entraîneur du RCL a insisté sur l’importance collective du match, refusant de réduire la rencontre à un duel d’hommes avec Roberto De Zerbi. Entre respect mutuel et analyse lucide, le technicien français a salué la progression de son groupe dans la maîtrise émotionnelle et technique du jeu.

« À la mi-temps, c’était un problème tactique, pas de mauvaise volonté. Je les ai surtout mobilisés sur le fait qu’on rendait trop vite le ballon. Le dernier aspect était la gestion des détails. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, on a failli prendre un deuxième but, on a été bien heureux du coup de sifflet.

On était un peu dans l’euphorie et la précipitation, par contre on a eu beaucoup plus de maîtrise et de calme émotionnels en deuxième période. Marseille a vraiment eu la mainmise sur le jeu, nous posant des problèmes tactiques. La deuxième place est une récompense pour les joueurs, le club et les supporters.

On est encore loin du compte et comme l’appétit vient en mangeant vivement le prochain match. C’est une victoire dans laquelle on a mis beaucoup de coeur, ça représente bien ce club et ce que sont les gens ici », a déclaré Pierre Sage en conférence de presse. Grâce à cette victoire, le RC Lens devient le dauphin du Paris SG avec un point d’avance sur l’OM.