PSG : Nuno Mendes sort une grosse vérité sur sa prolongation

Dans une interview accordée à l’AFP, Nuno Mendes, latéral gauche portugais de 23 ans, s’est exprimé sur sa prolongation avec le PSG signé en février dernier alors que plusieurs rumeurs l’annonçaient du côté de Manchester United.

Nuno Mendes : « J’ai toujours voulu continuer ici »

Après un prêt réussi en 2021, Nuno Mendes a définitivement été transféré au PSG en juillet 2022 contre un chèque de 45 millions d’euros. Très rapidement, l’ancien latéral gauche du Sporting Portugal s’est imposé au sein de l’effectif parisien, attirant l’attention d’autres grands clubs européens.

Si bien que le compatriote de Cristiano Ronaldo a profité de son nouveau statut pour réclamer un gros salaire aux Paris SG. Ainsi diverses sources ont évoqué un transfert à Manchester United à partir de l’hiver 2025. Fraîchement nommé sur le banc des Red Devils, Ruben Amorim a manifesté le souhait de retrouver son ancien protégé au Sporting.

Finalement, après un long suspens et de multiples rumeurs, Nuno Mendes a prolongé son bail jusqu’en juin 2029 le 5 février dernier. Cependant, le protégé de Luis Enrique assure qu’il n’a jamais été question de quitter Paris, où il se sent heureux.

« D’autres sollicitations ? Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j’ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C’était des deux côtés qu’on le voulait. C’est un plaisir de jouer ici », a confié Nuno Mendes au micro de l’AFP avant de revenir sur ses premiers pas au Paris Saint-Germain.

« C’était un autre pays, une autre langue, mais j’ai eu la chance d’avoir (le Portugais) Danilo ici, il m’a beaucoup aidé. J’ai essayé de vite parler français pour sortir de chez moi. C’est un grand club avec de grands joueurs, je voulais en faire partie », a ajouté Nuno Mendes.