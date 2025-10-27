Bombe au PSG : Achraf Hakimi vers l’Arabie Saoudite ?

Alors que l’Arabie Saoudite ne lésine pas sur les moyens pour attirer de grosses stars en Europe, le PSG pourrait recevoir une offre indécente pour Achraf Hakimi dans les années à venir. Une option vraiment envisagée par le latéral droit marocain ?

Mercato : Luis Enrique lâche un aveu sur Achraf Hakimi

Seul spécialiste confirmé du poste au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a clairement changé de dimension depuis son arrivée à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan pour 68 millions d’euros. Titulaire indiscutable au PSG, le latéral droit de 26 ans est aujourd’hui une véritable référence mondiale à son poste. Ce qui complique la tâche aux dirigeants dans leur volonté de lui trouver une doublure sur le marché des transferts.

Lisez aussi : PSG: Après Brest, une annonce-choc tombe pour Achraf Hakimi

À voir

Stade Rennais : Surprise, Habib Beye échappe au limogeage

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a notamment expliqué : « le statut d’Hakimi n’a pas changé ces deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire (…) C’est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit.

Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options. Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer 3 matchs et être démotivé. » Conscient de la valeur de l’international marocain dans ses rangs, le Paris SG n’entend pas le laisser filer de si tôt.

« Je ne le vois pas du tout quitter Paris »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec le club de la capitale, Achraf Hakimi est régulièrement associé à l’Arabie Saoudite qui pense à lui pour promouvoir sa League. Mais selon le journaliste Laurent Perrin, le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de se séparer du latéral droit formé au Real Madrid.

« Je ne vais pas dire qu’il n’ira jamais en Arabie saoudite. Cela aurait du sens. Il est normal que les Saoudiens pensent à lui pour promouvoir leur League. Mais pas maintenant », a confié le spécialiste mercato lors d’une session Questions/Réponses du journal Le Parisien. Poursuivant, il a rappelé le statut d’Achraf Hakimi pour le Paris SG.

À voir

Après le Clasico Real – Barça, Bellingham répond à Yamal !

Lisez aussi : Mercato PSG : Enrique règle la succession de Achraf Hakimi !

« Hakimi a 26 ans, il est sous contrat jusqu’en 2029 et il fait partie des joueurs indispensables au système de Luis Enrique, comme Neves ou Vitinha. Il semble totalement épanoui à Paris et je pense que son plan est de rester au top niveau jusqu’en 2030, année de la Coupe du monde coorganisée par le Maroc. Je ne le vois pas du tout quitter Paris malgré les sollicitations, logiques pour un joueur aussi extraordinaire », a expliqué Laurent Perrin.