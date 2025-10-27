Mercato PSG : Enrique règle la succession de Achraf Hakimi !

Alors que le Marocain Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se disputera dans son pays en janvier 2026, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne se fait pas de soucis particuliers concernant son remplacement au poste de latéral droit.

Mercato PSG : Enrique prêt à prendre un pari pour remplacer Achraf Hakimi ?

Double buteur ce weekend lors du déplacement du PSG à Brest (3-0), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, Achraf Hakimi ne sera pas du voyage à Lorient ce mercredi soir pour la dixième journée du championnat.

« En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain », a notamment écrit le PSG dans un bref communiqué publié sur ses différents réseaux.

Lisez aussi : PSG: Après Brest, une annonce-choc tombe pour Achraf Hakimi

À voir

Séisme à l’OL : Lyon annonce un coup dur pour Malick Fofana

Alors qu’il sort d’une saison 2024-2025 conclue avec un total de 62 matches disputés (toutes compétitions confondues), le défenseur de 26 ans n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison en Ligue 1. Avant un enchaînement dense d’ici la prochaine trêve internationale, Luis Enrique et le staff du club de la capitale ont pris la résolution de le mettre au repos pendant quatre jours.

Mais au-delà de ce petit moment de répit pour Hakimi, c’est surtout son absence à venir durant la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 qui inquiète les fans parisiens. En effet, selon plusieurs sources proches du Paris Saint-Germain, Luis Enrique pourrait faire confiance à un jeune du centre de formation pour compenser le départ d’Achraf Hakimi à la CAN.

Âgé de seulement 16 ans, David Boly s’est entraîné avec le groupe professionnel la semaine dernière. Ce jeune latéral droit, considéré comme l’un des plus gros potentiels du centre de formation parisien, impressionne déjà le staff par sa maturité et sa qualité technique. Luis Enrique, toujours attentif aux jeunes talents, pourrait donc profiter du forfait de Hakimi pour lui offrir ses premières minutes en Ligue 1.

À voir

FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Castro

Lisez aussi : Mercato PSG : Achraf Hakimi, le Paris SG met fin au suspense

Une manière de tester sa capacité à gérer la pression du haut niveau tout en récompensant son excellent travail à l’entraînement. Si Boly venait à confirmer les espoirs placés en lui, le PSG tiendrait peut-être là son futur titulaire pour les années à venir au poste de latéral droit. Et alors que son contrat expire en 2027, David Boly pourrait même recevoir une proposition de prolongation dans les mois à venir.