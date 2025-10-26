PSG: Après Brest, une annonce-choc tombe pour Achraf Hakimi

Au lendemain de sa victoire sur le terrain de Brest, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG a annoncé une décision-choc pour Achraf Hakimi, arrière droit marocain.

Le PSG met l’infatigable Achraf Hakimi au repos

De retour dans le fauteuil de leader de Ligue 1 grâce à sa victoire face au Stade Brestois (0-3), ce samedi après-midi, le Paris Saint-Germain va maintenant chercher à enchainer. Et les hommes de Luis Enrique en auront l’occasion très rapidement, notamment le mercredi prochain, à l’occasion de la dixième journée du championnat face au FC Lorient, au stade du Moustoir.

Pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG va toutefois faire sans Achraf Hakimi. Depuis plusieurs mois, le latéral droit de 26 ans enchaîne les matches et le staff du PSG préfère le ménager. Le Paris Saint-Germain a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter ce dimanche. « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain. »

Très sollicité la saison dernière et en lice pour le Ballon d’Or africain, l’ancien défenseur de l’Inter Milan bénéficie d’une attention particulière du staff parisien. Considéré comme l’actuel meilleur joueur au monde à son poste, l’international marocain empile les excellentes performances au fil des semaines.

Alors que pointe le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 4 novembre au Parc des Princes, le PSG veut préserver la fraîcheur d’Achraf Hakimi pour les échéances à venir et éviter tout risque de fatigue ou de blessure.

L’absence du natif de Madrid pourrait amener Luis Enrique à faire appel à d’autres éléments pour occuper le couloir droit, Warren Zaïre-Emery étant pressenti pour assurer l’intérim. Achraf Hakimi devrait faire son retour pour la réception de l’OGC Nice le week-end prochain, permettant au PSG de continuer à gérer ses cadres clés tout en restant compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions.