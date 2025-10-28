Mercato : Le Stade Rennais fixe un ultimatum à Habib Beye !

En danger après le nouveau revers du Stade Rennais face à l’OGC Nice dimanche, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, Habib Beye est maintenu à son poste, mais il va devoir renouer rapidement avec la victoire. Explications.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye n’a plus droit à l’erreur

Des infos contradictoires circulent ces dernières heures sur l’avenir de Habib Beye. D’après Foot Mercato, le sort du technicien sénégalais est scellé depuis la défaite face à l’OGC Nice. « La messe est déjà dite : Habib Beye et Rennes, c’est terminé », révèle le portail sportif. Cependant, le journal L’Équipe estime que l’ancien défenseur de l’OM va rester sur le banc du SRFC, au moins jusqu’à mercredi soir et le déplacement à Toulouse.

« La question du maintien en poste d’Habib Beye s’est clairement posée et elle a été tranchée ce lundi. Le coach rennais sera bien sur le banc à Toulouse, mercredi soir (21h05, 10e journée de L1), avec une obligation de résultat alors que le compte n’y est pas encore en termes de points et de contenu », rapporte le quotidien sportif.

RMC Sport confirme cette version et précise que « suite à une discussion ce lundi avec ses dirigeants, l’ancien entraîneur du Red Star a obtenu un sursis et sera sur le banc rennais pour le déplacement à Toulouse, match pour lequel les attentes de sa direction lui ont été clairement signifiées. Mais lors de cet échange, Beye n’a pas été informé d’un départ dans l’immédiat, comme indiqué par L’Équipe. »

Le média métropolitain ajoute que « le technicien garde plus que jamais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et certains joueurs dont la voix porte ne seraient d’ailleurs pas contre un départ de l’ancien consultant de Canal+. » Sous contrat jusqu’en juin 2026, Habib Beye pourrait donc être remercié cette semaine même par le Stade Rennais FC en cas de faux pas au Stadium de Toulouse ce mercredi soir.