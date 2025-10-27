Stade Rennais : Habib Beye tient déjà un nouveau club ?

En difficulté sur le banc du Stade Rennais, Habib Beye est au cœur des spéculations. Il pourrait être limogé ce mercredi contre Toulouse. Et son nom est déjà évoqué pour un éventuel poste à l’OM.

Habib Beye sous pression au Stade Rennais, un ultimatum fixé

Habib Beye se retrouve sur un siège éjectable au Stade Rennais pour manque de résultats. La récente défaite face à l’OGC Nice a sérieusement fragilisé sa situation. Au point où la direction du SRFC envisage désormais son départ. Une défaite ce mercredi soir face à Toulouse, et l’entraîneur de 48 ans sera limogé avec effet immédiat.

Lire aussi : Stade Rennais : Surprise, Habib Beye échappe au limogeage

À voir

Bombe au PSG : Achraf Hakimi vers l’Arabie Saoudite ?

Habib Beye le sait très bien. Son maintien sur le banc du Stade Rennais ne tient qu’à un fil. Il devra impérativement ramener une victoire lors de son prochain. Tout autre résultat scellerait son sort en Bretagne. Mais en cas de départ, quelle serait sa future destination ? Habib Beye n’a jamais caché son rêve : diriger un jour l’Olympique de Marseille.

Un rêve soutenu par un ancien coéquipier à l’OM

Cette ambition est d’ailleurs publiquement soutenue par d’anciennes figures de l’OM. Ronald Zubar, ex-défenseur olympien, assure qu’Habib Beye possédait le profil et la « carrure » nécessaires pour entraîner l’OM. « Il a cette carrure pour être entraîneur de l’OM. Il en est capable en tout cas », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes, les supporters visés

Ce rêve d’Habib Beye n’est plus un secret. Mais sa réalisation reste très lointaine. La raison ? L’OM est actuellement dirigé par Roberto De Zerbi, l’un des meilleurs techniciens d’Europe. Son contrat expire en juin 2027.

À voir

Mercato OM : Un prétendant inattendu arrive pour Greenwood

De plus, l’actuel entraîneur du SRFC doit prouver sa valeur dans la durée. Ses résultats mitigés à Rennes ne rassurent pas. S’il veut un jour prétendre aux commandes l’OM, sans ancien club, Habib Beye devra réussir à relancer le Stade Rennais et faire ses preuves ailleurs.