Stade Rennais : Surprise, Habib Beye échappe au limogeage

L’annonce du licenciement immédiate de Habib Beye a finalement été déjouée. L’entraîneur du Stade Rennais a obtenu un sursis de sa direction. Son avenir est dorénavant liée au match à Toulouse.

Stade Rennais : Une dernière chance accordée à Habib Beye

Contre toute attente, Habib Beye n’est pas encore démis de ses fonctions au Stade Rennais. La défaite concédée face à l’OGC Nice (1-2) dimanche dernier – le deuxième revers après une série de quatre nuls en Championnat – avait fait naitre des spéculations autour de son avenir.

Certains médias annonçaient son licenciement immédiat de Rennes. Au point où l’affaire semblait déjà réglée en interne. Mais un revirement inattendu vient de se produire. Habib Beye reste toujours aux commandes du SRFC. La patience des dirigeants a certes été mise à rude épreuve par une série de contre-performances. Mais elle a finalement cédé la place à un sursis.

Un succès face à Toulouse est impératif

Suite à une réunion tenue ce lundi, le technicien de 48 ans a obtenu le droit de rester en poste, selon RMC Sport. Son maintien à la tête du Stade Rennais est cependant assorti d’une condition : un résultat positif est désormais impératif. Habib Beye sera donc bien sur le banc breton mercredi pour le match contre Toulouse avec obligation de résultat.

La direction a été claire : en cas de nouvelle défaite, l’ancien coach du Red Star sera définitivement mis à la porte. Ce choc face au TFC prévu mercredi soir est à présent une véritable finale pour l’avenir d’Habib Beye. L’épée de Damoclès n’est pas totalement écartée de sa tête.