Mercato Stade Rennais : Un nouvel entraîneur arrive !

Le tacticien du Stade Rennais, Habib Beye pourrait être limogé dans les prochains jours. Un entraîneur belge serait le favori pour occuper ce poste.

La défaite face à l’OGC Nice (1-2) complique davantage la situation de Habib Beye au Stade Rennais. Un mauvais vent souffle au Roazhon Park depuis quelques semaines. Les dirigeants bretons s’activent déjà pour trouver le remplaçant du coach sénégalais. Avant même le choc contre le Gym, l’entraîneur rennais était sur la sellette. La crise s’est désormais installée. Les Aiglons ont enfoncé un peu plus un Stade Rennais aux abois.

Les supporters ont exprimé leur colère, certains joueurs ont tenté d’apaiser les tensions. Habib Beye dit encore qu’il est l’homme de la situation, il cherche de moyens pour renverser la tendance. Mais les dirigeants, eux, ont commencé à envisager un changement. Selon Transfert Radar, la succession se jouerait entre trois noms : Philippe Clement, Wilfried Nancy et Laurent Blanc. Trois entraîneurs pour redresser un club en perte d’élan.

Selon les indiscrétions, Philippe Clement serait en pole position pour prendre les rênes de l’équipe. Les pensionnaires du Roazhon Park auraient déjà entamé des discussions avec le Belge. Une décision est attendue cette semaine. Le déplacement à Toulouse, prévu ce mercredi, pourrait être le dernier match d’Habib Beye sur le banc. Cinq rencontres sans victoire, un classement qui s’éloigne du haut de tableau, le Stade Rennais doit vite se relever.

