Mercato OM : Un crack canadien proche de signer ?

L’OM envisage d’accueillir et de relancer un serial buteur canadien en difficulté en Italie. Les négociations pourraient bientôt débuter.

Mercato OM : Un buteur canadien attendu à Marseille cet hiver ?

La direction de l’OM pourrait s’offrir un buteur canadien lors du prochain mercato hivernal. Arrivé libre cet été à la Juventus Turin après ses années flamboyantes au LOSC, Jonathan David devait être l’arme fatale de l’attaque turinoise. Mais c’est le calvaire qu’il vit en Italie. Le Canadien ne retrouve plus sa forme.

Dix rencontres, un but, inscrit dès ses débuts face à Parme. Depuis, plus rien. À Rome contre la Lazio dimanche dernier, son erreur de la 9ᵉ minute a coûté cher : une remise de la tête mal ajustée, Cataldi intercepte, Basic conclut. Le technicien de la Juventus, Igor Tudor l’a sorti à l’heure de jeu.

L’entraîneur croate multiplie les changements devant : David, Vlahovic, Openda, trois numéros 9 pour une seule place. L’ancien du LOSC se perd. D’abord titulaire, Jonathan David a perdu sa place avant d’être relancé contre la Lazio. En vain. La Juve, elle, s’enlise. Plus d’un mois et demi sans victoire. Trois défaites consécutives, quatre matchs sans marquer.

Les rumeurs vont bon train. L’OM de Roberto De Zerbi suivrait la situation de Jonathan David avec attention. Quatre mois après son arrivée en Italie, un retour en Ligue 1 est possible. Le buteur de Lille s’est éteint à Turin. Pour l’instant, les dirigeants marseillais n’ont pas encore entamé des discussions avec le Canadien.