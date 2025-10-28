Mercato-choc: 350M€, le PSG défie le monde pour Lamine Yamal

De plus en plus critiqué en Espagne, Lamine Yamal pourrait-il se laisser convaincre par un transfert XXL lors du prochain mercato estival. Le PSG, courtisan de longue date de l’attaquant de 18 ans, serait prêt à défier le monde entier pour l’attirer en Ligue 1.

Mercato PSG : Grosse colère contre Lamine Yamal

Inexistant lors du Clasico perdu face au Real Madrid, Lamine Yamal se retrouve au centre des critiques. Si les médias catalans rappellent que le FC Barcelone était diminué par les blessures, le jeune internationale espagnole a été sévèrement critiqué par les médias.

« Lamine Yamal commence déjà à comprendre comment fonctionne le monde du football. Il ne suffit pas d’avoir du talent : il faut aussi savoir quand parler et, surtout, quoi dire. Dans ce jeu médiatique, chaque mot pèse plus qu’il n’y paraître », a lancé le journaliste Luis Fernando Rojo Ossio pour le quotidien Marca.

Un rappel à l’ordre faisant écho aux déclarations polémiques de Lamine Yamal, quelques heures avant le coup d’envoi du Clasico. Sifflé à chaque prise de balle par le public du stade Santiago-Bernabéu, le numéro 10 barcelonais n’a réussi à faire aucune différence.

« Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie restante avec Ibai Llanos. Ou il l’a déversée dans le vestiaire madrilène », analyse ce lundi le quotidien AS. « Le numéro 10 du Barça voulait être le protagoniste de la conférence de presse d’avant-match, mais il n’a pas pu le faire sur le terrain du Bernabéu», ajoute Juan Ignacio Garcia-Ochoa dans une chronique sur le site de Marca avant de préciser.

« Les propos de Lamine, affirmant que ‘le Real Madrid vole’, sont plus graves qu’il n’y paraît. Ils sont indignes d’un footballeur professionnel et d’une star du Barça. Jamais Messi, Xavi ou Iniesta n’ont proféré une telle indignation. Même à l’époque de Mourinho et Guardiola. » Désormais dans l’oeil du cyclone, l’ailier des Blaugranas pourrait retrouver du confort en France sous les couleurs du Paris SG.

Le PSG prépare une folie pour Lamine Yamal

Luis Enrique continue de rêver de Lamine Yamal et le Paris Saint-Germain serait disposé à casser sa tirelire pour s’offrir les services du natif d’Esplugues de Llobregat. Le média catalan El Nacional rapporte que Nasser Al-Khelaïfi envisagerait une offre stratosphérique pour déloger Yamal de la Catalogne.

« Le PSG a identifié Lamine Yamal comme la recrue capable de redéfinir son projet post-Mbappé. Le club français serait prêt à offrir une indemnité pouvant dépasser 350 millions d’euros, ce qui ferait de cette transaction la plus coûteuse de l’histoire. L’objectif de Luis Enrique est de construire un nouvel axe offensif basé sur la jeunesse, la vitesse et l’équilibre, et le joueur du Barça correspond parfaitement à ce modèle », révèle le site.

Sous contrat jusqu’en 2031, Yamal est évalué à 200 millions d’euros sur Transfermarkt avec un salaire annuel estimé à 15 millions d’euros, mais les dirigeants catalans n’envisagent même pas son départ. Il incarne l’avenir du club et le renouveau de sa philosophie.

L’affaire s’annonce déjà très compliquée pour le Paris SG. Surtout que la clause libératoire de Lamine Yamal atteint le milliard d’euros. D’ailleurs, un membre de la direction du Barça aurait confié que le chouchou du Camp Nou ne partira pas, « même pas pour tout l’or du monde. » Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.