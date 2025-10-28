Coup de théâtre à l’OM : Greenwood vers l’Arabie saoudite ?

La direction de l’OM fait face à une nouvelle menace pour Mason Greenwood. L’Arabie saoudite, réputé pour ses offres alléchantes, vient de s’immiscer dans la course à sa signature.

Mercato : L’OM en danger pour Greenwood, deux clubs saoudiens aux aguets

Mason Greenwood n’est pas certain de passer une troisième saison à l’Olympique de Marseille. La raison ? Ses performances sous les couleurs phocéennes – 8 buts en 12 matchs cette saison – ne cessent d’attiser les convoitises à travers l’Europe et au-delà. Le FC Barcelone serait déjà sur ses traces.

Le géant catalan a même déjà dépêché des émissaires en Ligue 1 afin de superviser l’attaquant anglais de l’OM. Ceux-ci auraient été impressionnés par sa qualité technique et son impact sur le terrain. Mais le Barça n’est pas le seul club à pousser ses pions. En plus de l’Atlético et Tottenham, l’Arabie Saoudite s’invite avec force dans la bataille.

Le média TEAMtalk le confirme, deux géants de la Saudi Pro League, Al-Ittihad et Al-Nassr, foncent aussi sur Mason Greenwood. Après une tentative manquée lors du dernier mercato estival, ces clubs saoudiens seraient prêts à revenir à la charge avec de nouveaux arguments financiers.

Une somme colossale pour son éventuel transfert

Notons que les dirigeants saoudiens ne lésinent pas sur les moyens pour attirer de grandes stars du football. Avec des budgets quasi illimités, ils sont capables de proposer des sommes astronomiques qui mettent en difficulté les clubs européens. L’Olympique de Marseille pourrait faire les frais de cette manœuvre.

Pour le moment, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas l’intention de vendre leur principal atout offensif. Leur position reste ferme : Mason Greenwood est essentiel à l’équipe, à moins de recevoir une offre stratosphérique. Un chèque de plus de 90 millions d’euros est évoqué. Cela devrait tout faire basculer à l’OM.