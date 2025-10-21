L’OM peut s’inquiéter pour Greenwood, la menace grandit !

Mason Greenwood réalise un parcours impressionnant à l’OM. Au point où le FC Barcelone reste sur ses traces. Mais deux nouveaux prétendants viennent de s’inviter dans la danse.

Mercato OM : Deux nouveaux prétendants pour Mason Greenwood

Il y a la vie après Manchester United ! Mason Greenwood peut en témoigner, lui qui s’éclate à l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en juillet 2024. Il est devenu le principal atout offensif des Olympiens. Et ses statistiques le prouvent. Pour sa deuxième saison à l’OM, Mason Greenwood est déjà à 7 réalisations en 10 apparitions.

Sur le même sujet : Surprise à l’OM : le Barça bouge déjà pour Greenwood !

À voir

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago tranche pour son avenir !

L’ancien Mancunien est aussi un redoutable passeur puisqu’il est à 4 passes décisives en ce début de saison. Son quadruplé historique face au Havre (6-1) samedi dernier a même replacé l’attaquant de 24 ans au centre de l’attention. La presse locale révélait récemment que le FC Barcelone avait même dépêché des émissaires au Vélodrome afin de le superviser.

L’idée des Catalans serait de tenter une nouvelle approche pour Mason Greenwood dès l’ouverture du prochain mercato. Le Barça n’est d’ailleurs pas seul sur cette piste offensive. Il y a déjà du monde qui se bouscule au portillon pour l’attaquant polyvalent de l’OM.

La Premier League entre en scène

Le journaliste Ekrem Konur assure en effet que la Premier League s’intéresse aussi à Mason Greenwood. Tottenham et West Ham seraient à ses trousses. Ces deux clubs anglais apprécient fortement son profil. Cette concurrence risque de faire grimper les enchères.

Sur le même sujet : OM : La troublante confession de Longoria sur Greenwood

À voir

Champions League : Mauvaise nouvelle au PSG avant Leverkusen

La direction de l’OM peut se frotter les mains. Un chèque de plus de 70 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Reste à savoir si l’ancien Mancunien acceptera de revenir en Angleterre où il est critiqué pour son passé d’homme violent. Il aura l’embarras du choix, sachant que l’Atlético Madrid serait aussi en embuscade pour son transfert.