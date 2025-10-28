Malaise à l’OM : Mason Greenwood commencerait à s’agacer !

L’irrégularité de l’OM et ses récents revers pourraient avoir des conséquences inattendues. Mason Greenwood ne se sentirait plus à son aise à Marseille, alertant immédiatement ses prétendants.

OM : Mason Greenwood agacé en interne ?

Les spéculations autour de Mason Greenwood se multiplient. La mauvaise passe de l’Olympique de Marseille n’a fait qu’amplifier les choses. Les Phocéens restent sur deux défaits consécutives. Ils ont été renversé par le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions, avant de s’incliner sur le même contre le RC Lens en championnat.

Malgré ces revers, Mason Greenwood continue d’enchainer des performances individuelles impressionnantes. Il a encore trouvé le chemin des filets lors de la défaite face aux Sang et Or. Ce qui porte son total à 8 buts en 12 apparitions depuis l’entame de la saison. Sur le plan statistique, Mason Greenwood marche sur l’eau. Il est incontestablement le principal atout offensif de son équipe.

Cette période de doutes à l’OM suscite cependant des rumeurs concernant son état d’espri. Le média The Sun le rapporte, Mason Greenwood commencerait à montrer des signes d’agacement en interne. L’ailier droit de 24 ans ne se plairait pas totalement à Marseille. Au point d’envisager un départ du club phocéen ?

De nombreux prétendants s’activent déjà en coulisses

Si ces tensions autour de Mason Greenwood venaient à se confirmer, cela ne ferait qu’accentuer l’intérêt de ses prétendants. Tottenham et West Ham s’activent déjà en coulisse pour tenter de rapatrier l’ancien crack de Manchester United.

Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid ont aussi entamé les premières manœuvres en vue de le recruter à la fin de la saison. Tandis que l’Inter Milan s’est récemment invité dans la danse. Les prochains mois s’annoncent donc agités pour l’attaquant de l’OM. Même si ces tensions internes sont, pour l’heure, difficiles à prouver. L’avenir de Greenwood pourrait bien s’écrire loin de Marseille, si ce malaise venait à se confirmer.