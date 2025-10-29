OL Mercato : Lyon songe à un renfort en Premier League

L’OL songerait à un joueur offensif courtisé pendant le dernier mercato, pour remplacer Malick Fofana, blessé et indisponible pour longtemps.

OL : Fabio Carvalho à la place de Malick Fofana ?

L’OL devra se passer des services de Malick Fofana pendant plusieurs mois, comme indiqué par le club rhodanien dans un communiqué médical. L’ailier belge s’est blessé gravement à la cheville droite lors du match contre le RC Strasbourg, dimanche, en Ligue 1. Il pourrait être opéré de l’entorse grave. Selon le média Olympique-et-Lyonnais, la durée de son indisponibilité est de trois minimum.

Pour se renforcer au poste de l’ailier de 20 ans, l’Olympique Lyonnais serait prêt à réactiver la piste menant vers Fabio Carvalho. Ce dernier est convoité par le club rhodanien ces derniers mercato. Si l’on en croit les informations du journal Evening Standard, le polyvalent joueur offensif est toujours une cible de l’OL. Son nom refait surface pour éventuellement renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, en l’absence de Malick Fofana.

Mercato : Le joueur de Brentford est en quête de temps de jeu

Courtisé par l’OL à l’été 2024, le joueur de 23 ans a préféré signer à Brentford FC. Cependant, il n’a pas de temps de jeu avec le nouvel entraîneur Keith Andrews. Cette saison, il n’a joué que 6 minutes en 4 apparitions en Premier League, depuis fin août dernier. En quête de temps de jeu, Fabio Carvalho est donc prêt à quitter les Bees cet hiver. Lyon va-t-il saisir l’opportunité pour l’attirer en janvier 2026 ?

Pour l’instant, le Portugais est sous contrat à Brentford jusqu’à fin 2029. Transféré de Liverpool à 23,4 millions d’euros, il est désormais évalué à 14 millions par Transfermarkt. Un montant qui ne semble pas un obstacle pour la présidente Michele Kang.