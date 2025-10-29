Mercato OL : Plusieurs options pour remplacer Malick Fofana

Le gros défi de l’OL, lors des prochains mois, est de se maintenir dans le top 5 de la Ligue 1, sans Malick Fofana, blessé. Paulo Fonseca dispose de plusieurs solutions, en attendant le mercato hivernal.

Blessure de Malick Fofana : L’OL privé d’un « joueur important »

L’OL a réussi à enchaîner deux victoires en Ligue 1, après les défaites contre Toulouse (1-2) et l’OGC Nice (3-2), en renversant le RC Strasbourg, dimanche au Groupama Stadium (2-1). L’équipe de Lyon a profité de l’expulsion d’Ismaël F Doukouré (68e) pour s’imposer contre les Alsaciens, dans le temps additionnel (90e +2), grâce au but d’Afonso Moreira.

Cependant, l’Olympique Lyonnais payé le prix fort lors de cette victoire. Il a perdu son virevoltant ailier, Malick Fofana. Ce dernier a été victime d’une entorse grave à de la cheville droite, accompagnée de lésions. Cette blessure va nécessiter « très probablement une intervention chirurgicale », selon le club rhodanien. Le Belge sera absent du terrain pendant plusieurs mois comme indiqué dans le communiqué médical de l’OL. Selon l’estimation du média Olympique-et-Lyonnais, son retour est espéré février 2026.

Désormais, Paulo Fonseca doit trouver le remplaçant de l’attaquant, dont la longue absence va évidemment se faire sentir au sein de l’équipe lyonnaise. « C’est dur pour Malick et pour nous, parce qu’il est très important », a-t-il déclaré, tout en soulignant qu’il va « beaucoup manquer à l’équipe ».

Moreira, la solution N°1 à l’absence de Fofana

Pour remplacer le joueur de 20 ans, l’entraîneur des Gones compte sur la recrue Afonso Moreira, en priorité. « Afonso est une solution. C’est un jeune joueur très intéressant parce qu’il a une énergie très contagieuse. Il prend aussi la profondeur tout en étant bon en un contre un. Il a beaucoup progressé. Il sera décisif pour notre équipe », a-t-il annoncé.

Pour rappel, l’ailier portugais a été décisif lors des deux derniers matchs de l’Olympique Lyonnais. Il a été buteur contre le FC Bâle en Ligue Europa et face aux Strasbourgeois en Ligue 1.

Outre l’ancien joueur du Sporting Club, Paulo Fonseca possède d’autres solutions pour combler l’absence de Malick Fofana. « Nous avons la possibilité de miser sur Pavel Sulc et nous pouvons aussi positionner Vinicius Abner plus haut. Il y a aussi Rachid Ghezzal ou Adam Karabec que nous pouvons placer sur ce côté », a-t-il indiqué.

Fonseca évoque la possibilité de se recruter un ailier

Bien que disposant de plusieurs options en interne, le technicien portugais n’écarte pas la possibilité de recruter un ailier cet hiver. « Nous sommes loin de l’ouverture du mercato, mais nous sommes aujourd’hui en train de parler de solutions, de cette possibilité », a-t-il glissé, avant le match de l’OL contre le Paris FC, ce mercredi (21h05).

Parlant de ce match de la 10e journée de Ligue 1, l’entraîneur des Lyon estime que son équipe doit le remporter, afin de bonifier sa victoire contre Strasbourg, mais aussi en pensant à Malick Fofana. « Les joueurs comprennent l’importance d’être unis dans tous les moments… », a-t-il rassuré, avant le déplacement à Paris.

Malgré donc l’absence de l’international Belge, Fonseca attend une réponse collective de l’OL, face aux Parisiens.