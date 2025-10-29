Mercato : La réponse de Vinicius Jr à l’intérêt du PSG !

La colère de Vinicius Jr lors du Clasico Real-Barça (2-1) a relancé les spéculations sur son avenir. Le PSG serait déjà à ses trousses. Mais l’attaquant brésilien vient de faire une grosse mise au point.

Mercato PSG : Vinicius Jr calme le jeu après son coup de sang

Le Clasico Real-Barça (2-1) a été émaillé par plusieurs scènes de tension sur le terrain. Celle de Vinicius Junior et Xabi Alonso n’est pas passée inaperçue. Au moment de son remplacement, l’attaquant brésilien avait éclaté de colère. Il aurait insulté même son entraîneur avant de rentrer dans les vestiaires.

Le joueur de 25 ans, furieux, aurait aussi menacé de quitter le Real Madrid. Cette scène a rapidement enflammé les spéculations. Le Paris Saint-Germain est vite présenté comme la piste favorite pour l’accueillir. Surtout que Vinicius Junior ne serait pas contre cette idée.

Mais le principal concerné vient de prendre la parole pour faire volte-face. Via un message publié sur les réseaux sociaux, il a présenté ses excuses publiques aux supporters, à ses coéquipiers et à la direction du Real Madrid pour sa réaction lors du match. « Parfois, ma passion prend le dessus », a-t-il écrit, confirmant des excuses déjà faites à l’entraînement.

Il réaffirme son attachement au Real Madrid

Il est vrai que Vinicius Junior n’a pas directement abordé les rumeurs l’envoyant PSG ou son avenir à long terme. Mais le Brésilien a clairement réitéré son attachement au Real Madrid, où son contrat court jusqu’en juin 2027. « Mon esprit de compétition découle de l’amour que je porte à ce club (…) Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid », a-t-il conclu.

Ce mea culpa vise clairement à éteindre les rumeurs autour de son coup de sang. Pour le moment, Vinicius Jr n’a vraiment pas l’intention de quitter la capitale espagnole.