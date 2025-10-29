L’ASSE humilie Pau, colère et frustration chez les Palois

L’ASSE a été sans pitié pour Pau FC, étrillé (6-0) lors de la 12e journée de Ligue 2. Nicolas Usaï, entraîneur des Palois, évoque une humiliation subie à Saint-Etienne.

ASSE-Pau FC (6-0) : Usaï habité par « un sentiment de honte et de colère »

Pau FC s’est incliné lourdement face à l’ASSE (6-0), mardi, au stade Geoffroy-Guichard. Quatre jours plus tôt, l’équipe de Nicolas Usaï avait également enregistré une défaite à domicile face à l’US Dunkerque (0-3) lors de la 11e journée de Ligue 2. Cela fait donc deux défaites, 9 buts concédés et aucun but marqué.

Ce mercredi, Nicolas Usaï est revenu sur la défaite qualifiée de « naufrage », lors du débriefing du match largement perdu. Il se dit partagé entre « un sentiment de honte et de colère » après AS Saint-Etienne – Pau FC.

Selon les informations de La République des Pyrénées, la séance de décrassage et de mise au point s’est déroulée en présence du président Bernard Laporte-Fray. « L’heure est à la remise en question avant la réception du leader, ES Troyes, lundi (20h45) », indique le journal régional.

Deuxième au classement à l’issue de la 10e journée du championnat, l’équipe de Nicolas Usaï a chuté à la 4e placeau classement. Elle a désormais 2 points de moins que le troisième (le Red Star) et compte 6 points de retard sur le leader.