Mercato : L’OL négocie un deal incroyable en Espagne !

La direction de l’OL fonce sur un attaquant en Espagne en vue du prochain mercato hivernal. Un accord est proche.

L’OL avance ses pions pour recruter de nouveaux attaquants lors du prochain mercato hivernal. Les blessures de certains cadres comme Malick Fofana et les nombreux départs actés lors du dernier mercato estival mettent en difficulté l’équipe. D’après RMC Sport, le club lyonnais discute avec le Real Madrid pour accueillir Endrick en prêt jusqu’à la fin de la saison. Une information initialement révélée par Fabrizio Romano, désormais confirmée.

Le Brésilien de 19 ans, acheté 47,5 millions d’euros à Palmeiras l’été dernier, traverse une période difficile. Sous les ordres de Xabi Alonso, il ne joue plus. La faute à une concurrence monstrueuse : Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Mastantuono, Gonzalo Garcia… Trop de talents devant lui, zéro minute disputée cette saison.

Le technicien du club, Xabi Alonso a indiqué récemment que l’international brésilien s’entraîne bien et que son moment viendra. Mais, ce moment tarde. D’où cette idée de prêt à Lyon, une option sérieuse pour relancer sa progression. Endrick verrait d’un bon œil une expérience en Ligue 1 et il va notamment disputer la Ligue Europa. Les différentes parties sont sur le point de sceller le deal. Quelques détails restent à boucler : prise en charge du salaire environ 300 000 € mensuels et indemnité de prêt à verser au Real Madrid.

