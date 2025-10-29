Mercato : Endrick à l’OM, le Real fait grimper la note !

L’espoir de voir Endrick à l’OM dès cet hiver se concrétise. Mais le Real Madrid vient de poser de nouvelles conditions pour son prêt.

Mercato OM : La concurrence s’intensifie autour d’Endrick

Il était introuvable lors du Clasico remporté par le Real Madrid (2-1) ce dimanche face au FC Barcelone. Endrick a complètement disparu de l’attaque madrilène, se contentant du banc de touche. Il n’a jusqu’ici pas disputé la moindre minute sous les ordres de Xabi Alonso.

Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la situation, Endrick privilégierait la case départ. Le jeune attaquant brésilien serait à présent enclin à quitter le navire madrilène dès le mercato d’hiver. Son objectif est clair : se relancer sous dans un nouveau club européen en vue d’être convoqué pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

Il reste à connaitre l’identité de sa future destination. L’Olympique de Marseille fait notamment partie de ses sérieux prétendants. Les Phocéens espèrent relancer Endrick comme ils l’ont fait avec Mason Greenwood. Mais la concurrence est féroce sur cette piste.

Le Real Madrid revoit ses exigences à la hausse

Tottenham, Brentford, Manchester United, Aston Villa, Stuttgart, Juventus ou encore la Real Sociedad sont sur ses traces. Face à cet engouement, le Real Madrid a revu ses exigences à la hausse. Le média espagnol Fichajes le confirme, les Merengues réclament dorénavant 4,5 millions d’euros pour un prêt d’Endrick.

La source précie que ce futur contrat ne comportera aucune option d’achat. La direction du Real Madrid souhaitant récupérer son jeune prodige au terme de la saison en cours. Les conditions des Merengues sont précises.

Outre le montant du deal, l’attaquant de 19 ans devra intégrer un championnat de premier plan et obtenir des garanties sur son temps de jeu. Ces exigences drastiques réduisent le cercle des prétendants, même si l’OM demeure dans la course. Les Phocéens disputent la Ligue des champions et sont en lutte pour le titre de Champion de France.