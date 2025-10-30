PSG : Double coup dur pour Luis Enrique !

Le PSG perd des points et des plumes lors du choc face au FC Lorient en Ligue 1. Un cadre a contracté une blessure, le verdict est attendu.

PSG : Gros coup dur, Désiré Doué blessé !

Le PSG traverse une période compliquée. Non seulement le club perd encore des points, mais il voit aussi l’un de ses jeunes talents rejoindre l’infirmerie. Face à Lorient, le PSG n’a pas su faire la différence. Malgré un bon début, les Parisiens ont été tenus en échec. C’est déjà le troisième nul de la saison.

Lire aussi : Ligue 1 : Le PSG tombe dans le piège du FC Lorient

À voir

OM : Bilal Nadir, tout Marseille retient son souffle

Le tacticien du Paris SG, Luis Enrique avait choisi de ménager Vitinha et João Neves. À leur place, deux jeunes, Quentin Ndjantou (18 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans), ont débuté. Mais la première période fut morne. Alors, le coach espagnol a réajusté. Les titulaires sont revenus, et l’effet a été immédiat : dès la reprise, Nuno Mendes a ouvert le score.

L’avantage, pourtant, n’a pas duré. Une défense hésitante, un ballon mal dégagé, et Igor Carioca a égalisé d’une frappe sèche. Tout était à refaire. Le pire restait à venir. À l’heure de jeu, Désiré Doué s’est effondré, la main sur l’arrière de la cuisse. Ce sont les ischios. Mauvais signe donc.

Lire aussi : PSG : Un coup dur de dernière minute confirmé avant le FC Lorient !

À voir

ASSE : Irvin Cardona envoie un message fort à Horneland

Le jeune Français a dû quitter ses partenaires, laissant planer le doute sur la gravité de sa blessure. En fin de match, Paris a poussé, sans succès. Lorient a tenu bon. Ce sont deux mauvaises nouvelles pour Luis Enrique après cette affiche contre les Merlus. La participation de Désiré Doué au prochain choc face à l’OGC Nice est incertaine.