Ligue 1 : Le PSG tombe dans le piège du FC Lorient

Le PSG a encore laissé filer deux points dans une soirée frustrante à Lorient (1-1) mercredi soir à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Entre maladresse offensive et la blessure de Désiré Doué, les Parisiens ont perdu bien plus qu’une simple victoire.

Un PSG sans éclat et bousculé par le FC Lorient

Luis Enrique avait pourtant promis du spectacle. Il a surtout eu droit à une démonstration de solidité lorientaise. Durant une première période sans rythme ni inspiration, le PSG a confondu possession et domination. Trop stérile, trop lent, le leader parisien s’est heurté à un bloc breton compact, discipliné et audacieux.

Agacé, l’entraîneur espagnol a tranché à la pause : deux jeunes (Ndjantou et Mbaye) sortis, deux cadres (Vitinha et Neves) entrés. Et tout de suite, le ton a changé. Un centre limpide de Doué, une frappe repoussée puis conclue par Nuno Mendes (49e) : Paris semblait enfin lancé.

Le réveil du FC Lorient qui change tout

Mais le FC Lorient n’a pas tremblé. Deux minutes plus tard, Arsène Kouassi dynamitait le flanc droit parisien avant de servir Igor Silva, dont la reprise croisée faisait mouche (51e). Le Moustoir explosait, et le PSG retombait dans ses travers : domination stérile, maladresse chronique, et un Mvogo en état de grâce. Le portier suisse a dégoûté tour à tour Vitinha (57e), Barcola (71e) puis Kvaratskhelia (89e).

Alors que le Paris Saint-Germain peinait à faire la différence, c’était aussi sans compter sur ce qui allait être le coup dur de la soirée avec la blessure de Désiré Doué. Revenu récemment de blessure, le jeune ailier s’est écroulé à la 61e minute, main sur la cuisse droite. Sorti sur civière, il laisse derrière lui une inquiétude grandissante au sein du staff parisien.

Symbole d’un PSG en panne d’efficacité et de chance, Doué incarne à lui seul la soirée sombre des Parisiens. Si l’OM s’impose contre Angers, Paris perdra son fauteuil de leader… et peut-être plus encore si les nouvelles du prodige breton s’avèrent mauvaises.