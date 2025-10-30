ASSE Mercato : Une offre tombe pour un attaquant de Sainté

L’ASSE reste ferme sur sa position, face à l’intérêt croissant pour ses joueurs clés. Visant Augustine Boakye, un club de Bundesliga a été éconduit.

Mercato : Hambourg fait une offre pour Boakye, l’ASSE la repousse

L’ASSE continue d’être attaquée par les clubs étrangers, après le mercato estival animé dans la Forez. Outre Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, très convoités en Europe l’été dernier, Augustine Boakye est également visé en Allemagne. Selon les informations d’Africafoot, il intéresse Hambourg SV à l’approche du mercato hivernal.

Le club promu en Bundesliga est même passé à l’action pour le recruter. D’après la source, Claus Costa, le directeur sportif, a transmis une proposition estimée à 7 millions d’euros aux responsables de Kilmer Sports Ventures. Mais cette offre a été repoussée. Le média africain croit savoir que le groupe propriétaire de l’AS Saint-Etienne exige au moins 10 millions d’euros pour le transfert de l’ailier international ghanéen.

Recruté à Wolfsberger AC en Autriche, contre 3 millions d’euros, ce dernier est sous contrat chez les Verts jusqu’en juin 2028. Selon l’estimation du site spécialisé, Transfermarkt, Augustine Boakye vaut désormais 4 millions d’euros sur le marché des transferts. Notons que l’attaquant de 25 ans fait partie de l’équipe type de l’ASSE depuis sa signature au club en juillet 2024. Cette saison, il est déjà auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 12 matchs disputés en Ligue 2.