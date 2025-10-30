ASSE : Le déclic que personne n’a vu venir à Saint-Étienne

Après plusieurs semaines d’errance et de doutes, l’ASSE a retrouvé des couleurs et de la fierté. En corrigeant Pau 6-0 dans une soirée totalement maîtrisée, les Verts semblent avoir trouvé le souffle nouveau tant attendu sous la houlette d’Eirik Horneland.

ASSE : Une défense enfin solide et disciplinée

On n’avait plus vu pareille sérénité depuis des lustres dans la défense stéphanoise. Larsonneur, impeccable sur sa ligne, a signé deux parades déterminantes face à Sadiki et Fall, rappelant qu’il reste l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Devant lui, Ferreira, en quête de rédemption, a lancé le récital dès les premières minutes en ouvrant le score de la tête sur un corner millimétré de Tardieu.

Le retour de Bernauer a aussi changé la donne : autorité, calme et relances propres. Aux côtés de Nadé, impérial dans les duels, il a redonné à l’arrière-garde stéphanoise cette assise défensive qui faisait défaut. Et quand Horneland décide de le faire souffler en fin de match, c’est tout un symbole : celui d’une équipe à nouveau sûre d’elle.

Un milieu inspiré, moteur du renouveau à Saint-Etienne

Le milieu de terrain, souvent amorphe ces dernières semaines, a retrouvé son éclat. Jaber a brillé par son volume de jeu et sa vista, offrant notamment une passe décisive à Duffus sur le cinquième but. À ses côtés, Moueffek, titularisé en raison de la suspension de Miladinovic, a joué avec une rage retrouvée. Percutant, il obtient le penalty du 3-0 et symbolise l’envie collective retrouvée.

Tardieu, véritable métronome, a quant à lui sorti le grand jeu : passe décisive, penalty transformé et gestion du tempo parfaite. Grâce à cette triplette complémentaire, Saint-Étienne a régné sur le milieu, étouffant totalement des Palois dépassés dès la demi-heure de jeu.

Une attaque flamboyante et libérée

Devant, les Verts ont sorti les griffes. Irvin Cardona, enfin titularisé, a rappelé pourquoi il reste un attaquant de haut niveau : buteur, provocateur de corner, instigateur de mouvements tranchants. À ses côtés, Joshua Duffus a livré une prestation XXL. Le Jamaïcain, en feu, s’offre un doublé et une passe décisive, confirmant qu’il mérite bien mieux qu’un rôle de joker.

Entré en fin de match, Davitashvili a mis la touche finale à ce festival avec un sixième but plein de panache avant de provoquer l’expulsion de Karamoko. Une soirée parfaite, symbole d’un collectif retrouvé et d’un vestiaire enfin libéré. L’ASSE tient peut-être là le déclic que personne n’avait vu venir. Et si cette claque infligée à Pau marquait le véritable point de départ d’une remontée tant espérée par tout un peuple vert ?