PSG : Grosse révélation sur les recrues attendues cet hiver

Soucieux de recruter des joueurs français, formés en Ligue 1, le PSG pourrait poursuivre son marché dans les mois à venir. Explications.

Mercato : Le PSG cible des talents français

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a opté pour une nouvelle méthode de recrutement. Terminé les recrutements de noms ronflants, le PSG se tourne désormais vers la recherche de talents locaux. Ainsi après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, les dirigeants parisiens travaillent sur les arrivées d’autres jeunes français.

D’après plusieurs sources proches du club de la capitale, Magnes Akliouche (Monaco), Tylel Tati (FC Nantes) et Ayyoub Bouaddi (LOSC) sont dans le viseur de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG pourrait même passer à l’offensive dès l’hiver prochain. D’ailleurs, le Paris SG aurait d’ores et déjà défini les critères concernant les recrues attendues par Luis Enrique cet hiver.

Le Paris SG ne recrutera pas n’importe qui

Après un été assez calme avec les signatures de Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à bouger en janvier avec notamment un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Mais Luis Campos et Luis Enrique ne veulent pas faire n’importe quoi. En effet, comme le rapporte Laurent Perrin, le PSG ne sortira le chéquier que pour des profils validés à 100% par Luis Enrique et Luis Campos.

« Luis Enrique et Luis Campos ne prennent pas de risque et qu’ils n’investissent que s’ils sont surs de leur coup. Ils ne recruteront jamais un joueur qui pourrait déstabiliser l’équilibre du vestiaire. C’est pour ça que vous ne verrez plus de petites vedettes débarquer », a expliqué le journaliste du quotidien Le Parisien, qui a rappelé que l’état d’esprit des joueurs comptait beaucoup avant de procéder à un transfert. « Ils peuvent se tromper sur la capacité des recrues à passer un cap (Skriniar, Kolo Muani), mais ils ne feront aucune erreur sur son état d’esprit », a ajouté Perrin.