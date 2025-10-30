OL : Paris FC renverse Lyon, Greif passe aux aveux

Passé à côté de son match face au Paris FC, Dominik Greif, gardien de but de l’OL, fait son mea-culpa après le nul renversant (3-3).

Le Paris FC remonte 3 buts à l’OL, Dominik Greif impuissant !

L’OL a été renversé par le Paris FC, au stade Jean Bouin, lors de la 10e journée de Ligue 1, mercredi soir. Dominik Greif et ses coéquipiers avaient pourtant bien démarré la rencontre en menant leurs adversaires (3 – 0) au bout de 58 minutes de jeu. Cela, grâce à un but du capitaine Corentin Tolisso et un doublé de Pavel Sulc.

Mais les Parisiens vont progressivement refaire leur retard et recoller au score (3-3), à 10 contre 10, dans la dernière demi-heure d’un match fou. Dans un sursaut d’orgueil, Adama Camara (65e), Ilan Kebbal (77e) et Vincent Marchetti (84e) ont remonté les buts des Lyonnais. Face à la détermination des joueurs du Paris FC, Dominik Greif a été impuissant. Il a carrément raté son match.

0 arrêt et 3 buts encaissés, Greif dépité après son match raté

Dans sa réaction confiée au média Ligue 1+, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais a avoué sa responsabilité. « 0 arrêt ce soir ? Ouais, je n’ai rien à dire, je n’ai pas touché un ballon, j’ai pris trois buts », a-t-il reconnu avec remords. « En colère ? Oui, on ne peut être qu’en colère », a-t-il regretté ensuite.

Pour rappel, Dominik Greif a été recruté à Majorque en Espagne cet été. Il a pris la place de Rémy Descamps, qui avait démarré la saison après le transfert de Lucas Perri à Leeds United. Il a disputé les 6 derniers matchs consécutifs de Ligue 1, pour un bilan de 9 buts encaissé et 2 clean sheet. Le portier slovaque est cependant plus décisif avec l’OL en Ligue Europa où il n’a pas concédé aucun but en trois matchs.