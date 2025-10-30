Auxerre-OM : Une décision de la LFP inquiète déjà Marseille

Après son nul contre Angers, l’OM doit réagir ce samedi face à Auxerre. La LFP a désigné Benoît Bastien pour arbitrer cette rencontre. Ce choix rappelle de douloureux souvenirs aux Phocéens.

Auxerre-OM : Benoît Bastien sera au sifflet

L’Olympique de Marseille traverse mauvaise passe. Les hommes de Roberto De Zerbi restent sur une série de trois matchs sans victoire. Le récent match nul face à Angers (2-2) passe très mal auprès du public phocéen. L’entraîneur de l’OM le sait très bien. Il faudra vite sortir de cette spirale négative.

Cela passe par une victoire ce samedi à Auxerre, une équipe qui semble à sa portée. Mais les Olympiens devront se méfier des Auxerrois, 17emes au classement. Pour arbitrer ce match de la 11e journée de Ligue 1, la LFP a porté son choix sur Benoît Bastien. Ce nom suscite déjà la controverse à Marseille.

Déjà au cœur d’une vive polémique à Marseille

Benoît Bastien va en effet retrouver l’OM. Il avait notamment arbitré l’Olympico à Lyon (2-3) la saison dernière, où certaines de ses décisions étaient vivement contestées. L’expulsion de Leonardo Balerdi, écopant de deux cartons jaunes lors des cinq premières minutes de jeu, avait provoqué l’ire du board marseillais.

🔵⚪️ Benoît Bastien sera l'arbitre du match entre l'AJ Auxerre et l'OM ! Alexandre Castro et Julien Schmitt s'occuperont de la VAR. 📺



Bastien avait notamment arbitré l'Olympico, la saison dernière, expulsant Leo Balerdi après 5 minutes de jeu…#TeamOM #AJAOM pic.twitter.com/tilYZBCnaF — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 30, 2025

Le directeur sportif Medhi Benatia avait poussé des coups de gueule contre l’arbitrage. Il a par la suite été suspendu de 3 mois ferme par la commission de discipline de la FFF. Les retrouvailles entre les Phocéens et Benoît Bastien seront sans doute particulières. Le service de la VAR sera animé par Alexandre Castro et Julien Schmitt.