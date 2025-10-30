Tension à l’OM : De Zerbi lance un ultimatum !

Le match nul de l’OM face à Angers (2-2) a provoqué la colère de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais a profité de la conférence de presse pour lancer un ultimatum concernant l’engagement de chaque joueur.

OM : Furieux, De Zerbi règle ses comptes après Angers

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, marquée par trois matchs sans victoire en huit jours. Et le nul frustrant (2-2) de ce mercredi soir face à Angers passe très mal en interne. Il est vrai que l’OM a réussi à revenir et prendre l’avantage face aux Angevins grâce à un doublé de Robino Vaz.

Mais le coup de massue est venu dans les derniers instants du match. L’égalisation encaissée dans le temps additionnel (95e) a fait déborder le vase pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a fustigé l’attitude de ses joueurs et leur manque de constance.

Il déplore surtout l’incapacité à enchaîner les performances de haut niveau. « Il faut qu’on décide qui on veut être : ceux qui ont joué contre le PSG, ou une équipe en fonction du temps qui change. Ce n’est pas possible », a-t-il déclaré devant la presse.

Seuls les joueurs prêts à s’adapter au plus haut niveau méritent de rester

De Zerbi est même « inquiet » de la fragilité défensive de l’OM, qui encaisse désormais « 2 buts par match » depuis la victoire contre le Havre (6-2). Ce ratio rend toute victoire difficile. Son message le plus cinglant concerne l’exigence liée à la Ligue des champions.

Le technicien italien a lancé un véritable ultimatum à ses troupes. Il a exigé qu’ils fassent un choix : s’habituer au rythme des trois compétitions ou « viser d’autres compétitions et d’autres clubs ». « Et si c’est ça, on ne mérite pas de faire partie de ce club, c’est ce que je dis », a-t-il martelé.

Roberto De Zerbi exige clairement un engagement total et une maturité accrue à l’OM. Les premiers éléments de réponse sont attendus samedi prochain lors du déplacement à Auxerre.