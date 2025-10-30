Le verdict tombe pour Désiré Doué ! L’espoir renait au PSG

Après les examens complémentaires passés ce jeudi, le PSG a fait un premier point médical concernant Désiré Doué, sorti sur civière lors du match nul contre le FC Lorient, mercredi soir, au Stade du Moustoir.

« Le PSG espère pouvoir compter sur Désiré Doué avant la fin de l’année »

À l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse du FC Lorient. Si le résultat escompté n’a pas été acquis, le PSG est rentré de Bretagne avec une autre ombre au tableau. En tentant de centrer, le milieu offensif de 20 ans s’est écroulé seul, sans subir de coup, de tacle ou de faute.

Après les examens complémentaires passés ce jeudi, le club de la capitale a fait un premier point médical et l’ancien joueur du Stade Rennais va être absent, pour l’instant, au moins quelques semaines. Une durée qui pourra être revue, bien que rassurante. Après les examens complémentaires passés ce jeudi, le PSG a fait un premier point médical et Désiré Doué va être absent, pour l’instant, au moins quelques semaines.

Une durée qui pourra être revue, bien que rassurante. Les premières informations dévoilées par le PSG à propos de Désiré Doué et de sa blessure sont dans l’ensemble plutôt rassurantes. Après avoir passé des examens complémentaires ce jeudi matin suite à sa blessure à la cuisse droite, le protégé de Luis Enrique a fait l’objet d’un point médical du staff médical parisien, qui a officialisé la nature de sa blessure et donné une première durée d’indisponibilité.

« Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale », écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi sur son site internet.

Et selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, « le PSG espère pouvoir compter sur Désiré Doué avant la fin de l’année ou au plus tard au mois de janvier 2026. La blessure de l’international français est moins grave que prévu. Les examens ont révélé une lésion musculaire de la cuisse droite. »