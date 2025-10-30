Catastrophe au Paris SG : Année terminée pour Désiré Doué ?

Touché lors du match nul à Lorient (1-1), Désiré Doué devrait être indisponible pour plusieurs semaines. Certaines sources, le milieu offensif du PSG pourrait ne même plus rejouer cette saison.

Désiré Doué de retour en février avec le PSG ?

Mercredi soir, le FC Lorient a contraint le Paris Saint-Germain au match nul au stade du Moustoir à l’occasion de la dixième journée de la Ligue 1. Un résultat frustrant, mais qui n’empêche pas les Rouge et Bleu de rester en tête du championnat, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ayant été tenus en échec, et le RC Lens, battu.

Plus que les points perdus en Bretagne, c’est la blessure de Désiré Doué qui a jeté un froid sur le PSG hier soir. D’après les informations du journal L’Équipe, le milieu offensif de 20 ans souffrirait d’une déchirure profonde à la cuisse droite.

« Victime d’une profonde déchirure de la cuisse droite, l’attaquant du PSG Désiré Doué sera absent plusieurs semaines. Une blessure qui pourrait changer la face de la phase aller parisienne », explique la publication francilienne. Interrogé par les journalistes sur la nouvelle blessure de Désiré Doué, Luis Enrique a rappelé qu’il était normal d’avoir des absences à cette période de l’année.

« Quand on est un joueur professionnel, tout ce qui est la blessure, et avec ce calendrier de sept matches dans cette période, entre la trêve internationale d’octobre et celle de novembre, on est habitué. C’est normal », a confié l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Relancé sur la situation de Doué, le coach du club de la capitale a répondu fermement sur le sujet : « la blessure fait partie du football professionnel. »

Concernant l’indisponibilité du joueur, le Paris Saint-Germain ne pourrait plus compter sur lui cette année 2025. Assuré de ne pas être remis d’ici la prochaine trêve internationale, programmée dans quinze jours, Désiré Doué pourrait rater les prochaines journées de la saison régulière en Ligue des Champions.

« Le Parisien évoque une absence de Doué pour une durée similaire à celle de sa première blessure de la saison, (6 semaines). Des examens complémentaires vont être réalisés aujourd’hui pour avoir un diagnostic final », indique L’Équipe.