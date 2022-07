Barça Mercato : Laporta lâche une bombe pour Robert Lewandowski !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2022 à 15:25

Barça Mercato : Le président du Barça, Joan Laporta, aurait fait une importante précision sur le dossier Robert Lewandowski devant des médias, vendredi.

Barça Mercato : Le Bayern reste intransigeant pour Lewandowski

D’après les informations du média allemand Sport Bild, malgré l’insistance de Robert Lewandowski et du FC Barcelone, le Bayern Munich reste intraitable à propos de son attaquant de 33 ans. Le club bavarois aurait ainsi repoussé une nouvelle offre de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. À un an de la fin de son contrat, Lewandowski veut changer d’air après huit saisons de bons et loyaux services à Munich, mais le Champion de la Bundesliga n’est pas très chaud à l’idée de le voir s’en aller.

Le Bayern Munich se montre donc gourmand et réclame 60 millions d’euros pour l’ancien buteur du Borussia Dortmund. Une somme jugée sacrément élevée pour un joueur qui sera libre dans douze mois. Face à la fermeté du Bayern dans ce dossier, le patron du club culé serait monté au créneau pour faire une importante précision.

Barça Mercato : Laporta fixe ses limites pour Robert Lewandowski

Toujours selon AS, lors d’une rencontre avec plusieurs journalistes vendredi, Joan Laporta très clairement assuré que le FC Barcelone ne mettra pas plus de 40 millions d’euros pour recruter Robert Lewandowski. Interrogé à l'Hostal de la Gavina, le président du vice-champion d’Espagne a notamment évoqué le dossier de l'attaquant polonais.

« C’est un joueur du Bayern. Tout le monde sait que c’est un grand joueur, mais je préférerais garder la réserve parce que c’est un joueur du Bayern. Nous savons qu’il a déclaré publiquement qu’il voulait venir au Barça et nous sommes très flattés, mais nous avons tout le respect pour le Bayern Munich, qui est l’un des meilleurs clubs du monde. Entre les clubs, nous nous respectons les uns les autres », a expliqué le dirigeant catalan.

Robert Lewandowski pourrait donc finalement honorer sa dernière année d’engagement au Bayern Munich avant de s’en aller gratuitement l’été prochain.