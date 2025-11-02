Coup de théâtre à l’OM : Une recrue estivale sur le départ ?

Les trois derniers matches de l’OM ont permis de souligner une carence de plus en plus évidente dans l’effectif de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais a besoin d’un renfort au milieu du terrain en priorité, une recrue estivale ayant déçu.

Mercato OM : Grosse déception au milieu de terrain

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en tant qu’agent libre et avec la promesse d’apporter sa créativité et sa vision du jeu, Angel Gomes suscitait de grands espoirs au sein du collectif de Roberto De Zerbi. Formé à Manchester United et brillant sous les couleurs du LOSC, l’international anglais de 25 ans semblait être le profil idéal pour le projet de l’entraîneur italien.

Mais après des débuts convaincants lors des premières journées de Ligue 1, le natif de Londres a peu à peu disparu des radars. Moins influent, souvent relégué sur le banc, Angel Gomes peine à s’adapter au rythme et aux exigences du coach de l’OM.

Forcément, les interrogations commencent à se multiplier sur la Canebière. Son manque de régularité et ses difficultés à s’imposer dans un collectif très compétitif poussent déjà Pablo Longoria et Medhi Benatia à réfléchir à toutes les options. Et sur les réseaux sociaux, l’idée de revendre Gomes commence déjà à prendre de l’ampleur.

Angel Gomes placé sur le marché cet hiver ?

Six mois seulement après son arrivée, Angel Gomes pourrait déjà faire ses valises pour quitter les rangs de l’OM lors du prochain mercato hivernal. Alors que Roberto De Zerbi aimerait voir débarquer un nouveau milieu de terrain pour renforcer son équipe, la direction du club olympien envisagerait de vendre l’ancien Lillois pour réinvestir cet argent cet hiver.

La frustration des supporters marseillais s’exprime désormais ouvertement sur les réseaux sociaux, où les critiques pleuvent sans ménagement sur Angel Gomes. Les messages des fans de l’Olympique de Marseille reflètent une exaspération profonde face aux performances jugées insuffisantes du milieu anglais.

« Angel Gomes, ses performances sont encore insuffisantes. Il est trop neutre et n’apporte rien au collectif. Il ralentit le jeu. Aucune accélération dans les transmissions, il ne donne pas de la vie aux collectifs », dénonce un supporter particulièrement critique. D’autres vont encore plus loin dans leurs reproches, réclamant ouvertement son départ : « Angel Gomes, joueur le plus surcoté de l’effectif. Qu’il parte en prêt cet hiver. »

L’attitude du joueur sur le terrain fait également l’objet de vives critiques, certains supporters n’hésitant pas à remettre en question son engagement : « Angel Gomes, si t’as pas envie de porter notre maillot, casse-toi de notre club. J’ai rarement vu une attitude aussi scandaleuse. On dirait qu’on joue à 10. »

Ces témoignages révèlent l’ampleur du malaise autour du joueur et les dirigeants marseillais pourraient trancher dans le vif dans les semaines à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Angel Gomes est évalué à 20 millions d’euros. Un montant qui pourrait servir à attirer la recrue idéale en janvier 2026. Affaire à suivre…

