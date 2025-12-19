OM : De Zerbi soulagé, deux renforts arrivent enfin !

Pour son match contre Bourg-en-Bresse, l’OM récupère deux renforts. Roberto De Zerbi pourra compter sur Facundo Medina et Hamed Junior Traoré.

OM : De Zerbi récupère Facundo Medina et Hamed Junior Traoré

L’Olympique de Marseille compte terminer l’année en beauté. Pour cela, les Phocéens devront éviter le piège Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Une victoire s’impose pour leur entrée en lice dans le tournoi. L’OM vient d’ailleurs de recevoir une bonne nouvelle avant ce match.

Comme cela était pressenti, Roberto De Zerbi a les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré. Ces deux joueurs ont repris l’entraînement cette semaine et seront présent dans le groupe de l’OM. « Ils seront du voyage », a assuré l’entraineur marseillais. Ce dernier pourra compter sur des renforts de poids pour ce déplacement au stade Marcel-Verchère.

Toutefois, de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré ne devraient pas débuter cette rencontre. « Je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants », a expliqué l’entraîneur marseillais. Ces renforts arrivent après une très longue période d’absence.

Un nouveau souffle pour l’OIympique de Marseille

Facundo Medina et Hamed Junior Traoré ont été éloignés des terrains pendant près de trois mois. Ils ont ainsi manqué une grande partie de la première moitié de saison. Leur longue absence avait considérablement réduit les options tactiques de De Zerbi.

Désormais opérationnels, le défenseur argentin et le milieu offensif ivoirien apporteront un nouveau souffle à l’OM pour les défis à venir en 2026. Ils visent notamment le Trophée des champions face au PSG. Ce choc aura lieu le 8 janvier prochain au Koweït.

