Mercato OL : Endrick, renforts… Fonseca donne des indices

L’entraineur de l’OL a annoncé la couleur pour le mercato d’hiver. Il ne cite par Endrick, mais il confirme que Lyon attend des renforts en janvier.

Mercato : L’OL attend Endrick, un défenseur central aussi

Sauf revirement extraordinaire, Endrick va renforcer l’OL en janvier. Il est la priorité du club rhodanien cet hiver. L’avant-centre brésilien sera prêté par le Real Madrid pour six mois, sans option d’achat.

Un défenseur central peut également arriver à Lyon, pour combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Le Sénégalais et Angolais sont au Maroc pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Fonseca : « Nous avons besoin de joueurs… et nous avons des cibles »

Lors de son passage en conférence de presse, ce vendredi, avant le match de coupe de France face au FC Saint-Cyr Collonges, Paulo Fonseca a dévoilé un pan du mercato de l’Olympique Lyonnais.

Au sujet de l’arrivée d’Endrick (19 ans), il a laissé entendre qu’il n’aime pas évoquer les questions sur « joueurs qui ne sont pas là ». Toutefois, il espère « de bonnes nouvelles », pour le prêt du jeune l’avant-centre du Real Madrid.

« Je ne peux pas en parler en ce moment. On est en train de travailler dessus, car nous avons besoin de joueurs. Nous avons des objectifs, des cibles, mais elles ne sont pas ici. Nous allons voir. Je pense qu’il est possible d’améliorer l’équipe », a annoncé le technicien portugais.

OL : Tolisso espère des renforts offensifs comme défensifs

Capitaine de l’OL, Corentin Tolisso espère également le renforcement de l’équipe des Gones. Surtout qu’elle joue sur trois tableaux : Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France. « Je pense que c’est important. Il va y avoir quelques apports, peut-être au niveau offensif et défensif aussi », a-t-il déclaré.

En raison des restrictions de la DNCG, Lyon ne s’est pas renoncer comme il le souhaitait pendant le mercato d’été. Le club est toujours soumis à un « encadrement de sa masse salariale ». Ce qui justifie le fait que le banc de touche lyonnais n’est pas assez profond.

« On a un groupe, en termes de nombre, un peu limité, parce que parfois, on peut voir sur le banc qu’il y a de très jeunes joueurs qui n’ont pas forcément l’habitude d’aider un groupe professionnel », regrette le milieu de terrain de l’Olympique lyonnais.

