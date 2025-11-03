Brest – OL : Jorge Maciel fracasse le coupable après le nul

Un match de l’OL sans but, sans saveur et… sans sourire pour Jorge Maciel. À Brest, Lyon a arraché un triste 0-0, plombé par l’expulsion express d’Hans Hateboer dès la 8e minute. Et pour l’entraîneur lyonnais, la faute est toute trouvée.

Brest – OL : Tessmann dans l’œil du cyclone

Le technicien portugais n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. Selon lui, la bourde initiale ne vient pas d’Hateboer, mais bien de Tanner Tessmann, coupable d’une passe suicidaire vers son latéral. « Ce type de passes dans cette configuration, c’est interdit et après, on se met à la faute », a-t-il fustigé, visiblement agacé. Avant d’ajouter : « On doit avoir la conviction que la passe va arriver sur le coéquipier. C’est une erreur inutile alors qu’on était plutôt pas mal dans le match. »

Un Olympique Lyonnais résilient mais sans éclat

Réduits à dix très tôt, les Lyonnais ont résisté tant bien que mal, laissant le ballon à Brest sans vraiment trembler. Mais cette résistance ne suffira pas à masquer les limites d’un collectif encore fragile. À Lyon, l’erreur de Tessmann risque de hanter les discussions bien au-delà du vestiaire.

Lire aussi sur l’OL :

Real Madrid Mercato : Endrick tranche entre l’OM et Lyon !

Brest-Lyon : Pourquoi Eric Roy se méfie de Lyon

À voir

OM : Mason Greenwood puni ? L’annonce choc en direct

Mercato : Fonseca lâche sa réponse pour Endrick