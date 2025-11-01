Brest-OL : Pourquoi Eric Roy se méfie de Lyon

L’OL a certes était renversé naïvement par le Paris FC, mais l’entraîneur du Stade Brestois se méfie sincèrement de Lyon, son adversaire de dimanche.

L’OL renversé naïvement par le Paris FC

L’OL sort d’un match catastrophique contre le Paris FC, avant d’affronter le Stade Brestois à Brest ce dimanche (à partir de 20h45), en clôture de la 11e journée de Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca a été surprise par celle de Stéphane Gilli, mercredi, au stade Jean-Bouin.

Les Lyonnais menaient (3-0) après une heure de jeu, avant de se faire retourner par les Parisiens (3-3). Le club de la capitale a remonté trois buts à son homologue rhodanien en une vingtaine de minutes (65e, 77e et 84e).

L’Olympique Lyonnais avait déjà vécu pareil scénario contre Toulouse FC. Il avait été renversé par le Téfécé à Décines dans le temps additionnel (90e +6), lors de la 7e journée du championnat. Lyon menait pourtant (1-0) jusqu’à la 87e minute.

Roy voit l’équipe de Lyon plus forte que la saison dernière

Malgré ce relâchement incompréhensible de l’OL, lors de certains matchs qu’il semblait maîtriser, Eric Roy ne pense pas que l’équipe de Paulo Fonseca est faible. Bien au contraire, il estime qu’elle est plus solide collectivement que la saison dernière, malgré les départs d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Lucas Perri ou encore Georges Mikautadze.

À voir

Mercato ASSE : Le Paris FC reçoit la réponse pour Stassin

Lisez aussi : Mercato OL : Le Real Madrid fixe ses conditions pour Endrick

« Je pense sincèrement que c’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui que l’année dernière, même si elle a perdu des joueurs importants », a-t-il déclaré. Selon le coach de Brest, « Paulo Fonseca met vraiment sa patte » avec « un vrai travail collectif ». « On se rend compte que tout le monde peut jouer dans cette équipe et à chaque fois qu’il y a un joueur qui rentre, il est important », a-t-il souligné.

Il faut noter que l’Olympique Lyonnais est 5e avec 19 points, tandis que le Stade Brestois est 14e avec seulement 9 points en 10 journées.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Fonseca lâche sa réponse pour Endrick

À voir

PSG – OGC Nice : Franck Haise répond cash à Luis Enrique !

OL : Comment Kang a réussi à redresser Lyon après Textor

OL : Le tacle sur Malick Fofana sanctionné lourdement