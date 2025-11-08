OM – Stade Brestois : Découvrez les compos officielles !

L’OM reçoit le Stade Brestois ce samedi à 17 heures pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Découvrez les équipes de départ de Roberto De Zerbi et Eric Roy pour ce match au stade Vélodrome.

OM – Brest : Le onze marseillais avec Gomes et Emerson

Trois jours après sa défaite frustrante contre l’Atalanta Bergame (0-1) en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille reçoit le Satde Brestois au Stade Vélodrome, ce samedi après-midi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi ne pourra toujours pas compter sur son capitaine Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, blessés, mais aussi Ulisses Garcia, suspendu.

Lisez aussi : OM : De Zerbi prépare du lourd contre Brest, la compo !

À voir

ASSE : Horneland reçoit des conseils pour relancer les Verts

En revanche, l’entraîneur de l’OM récupère Geoffroy Kondogbia et Timothy Weah. Neal Maupay fait aussi, comme pressenti, son retour dans le groupe de l’OM pour la réception des Brestois. Ce n’est pas le cas de Bilal Nadir, malgré sa présence à l’entraînement ce vendredi. En face, Eric Roy, le coach du Stade Brestois, fait le déplacement sans Kamory Doumbia, toujours à l’infirmerie.

La compo de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson

Milieux : Vermeeren, Hojbjerg, Gomes

À voir

OL – PSG : Grosse incertitude autour Corentin Tolisso

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Le onze de Brest

Gardien : Majecki

Défenseurs : Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Locko

Milieux : Chotard, Magnetti

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour l’hiver !

Attaquants : Baldé, Del Castillo, Mboup – Ajorque.