OM : De Zerbi prépare du lourd contre Brest, la compo !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi a dévoilé la liste de ses combattants qui vont défier le Stade Brestois en Ligue 1. On note le retour d’un indésirable.

OM vs Stade Brestois : Le groupe de De Zerbi tombe

L’OM prépare un sale tour au Stade Brestois au Vélodrome ce samedi. C’est un choc de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi veulent passer leurs nerfs sur les Brestois après le revers en C1. Les Phocéens pointent à la 2ᵉ place en championnat. Le club ne vise rien d’autre que la victoire avant la trêve internationale.

À quelques heures du coup d’envoi, Roberto De Zerbi a dévoilé la liste de ses guerriers. L’OM ne pourra pas compter sur tous ses joueurs. Ulisses Garcia est suspendu pour cette affiche. Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri sont blessés. Enfin, Balerdi et Bilal Nadir ne sont pas retenus.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OMSB29



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la la réception du Stade Brestois aujourd’hui ⚔️ pic.twitter.com/RJ6TePq4ZV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2025

La composition probable de l’OM :

Rulli – Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Emerson – Höjbjerg, Vermeeren – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.

La composition probable du Stade Brestois :

Majecki – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Baldé, Del Castillo, Labeau Lascary – Ajorque.

