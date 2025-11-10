Mercato Stade Rennais : Un cador anglais traque une pépite du SRFC

Un guerrier du Stade Rennais croule sous les offres. Des clubs de Premier League préparent des offres en vue du mercato estival en 2026.

Mercato Stade Rennais : Arsenal vise un joyau défensif du SRFC

Arsenal veut faire ses emplettes à Rennes lors du prochain mercato estival. Ce géant de Premier League avance déjà ses pions pour un chouchou du Stade Rennais. Le club londonien tombe sous le charme de Jérémy Jacquet depuis quelques semaines.

Le jeune roc de 20 ans devient très indispensable pour le Stade Rennais. Le tacticien rennais, Habib Beye lui donne de bon temps de jeu pour montrer tout son potentiel. Et le défenseur central répond présent sur le terrain. Il s’adonne pleinement à la mission chaque fois qu’on lui fait confiance. Le Stade Rennais l’a même blindé jusqu’en 2029 pour éloigner les prétendants. Mais des offres arriveront. Certains clubs sont prêts à lâcher une forte somme pour déloger le défenseur.

Le Stade Rennais, pour l’instant, ferme la porte. Mais une offre hors norme pourrait tout bouleverser. Arsenal n’est pas seul sur le dossier. D’autres formations de Premier League comme Manchester United et Liverpool font des yeux doux à Jérémy Jacquet. La pépite a déjà disputé 12 chocs de Ligue 1 cette saison.

