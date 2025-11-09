Stade Rennais : La bombe mercato qui fait trembler le SRFC !

Le Stade Rennais pourrait bientôt perdre un élément clé sur le mercato. Depuis plusieurs semaines, un nom circule dans les couloirs des clubs européens : Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur central du SRFC attire les regards… et pas ceux de n’importe qui. Arsenal, leader de Premier League, est prêt à passer à l’action.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet affole l’Europe

Match après match, Jérémy Jacquet confirme qu’il est devenu l’un des hommes forts du Stade Rennais. Ce week-end encore, contre le Paris FC (1-0), il a livré une prestation éclatante, étouffant les offensives adverses avec une maturité déconcertante pour un joueur de seulement 20 ans. Pendant que certains coéquipiers subissent les critiques, lui s’en sort systématiquement indemne.

Et forcément, cela n’a pas échappé aux recruteurs d’Arsenal. Selon Fabrizio Romano, les Gunners avaient déjà tenté leur chance cet été. Le club breton avait fermé la porte, verrouillée à triple tour. Mais cet hiver, les lignes bougent…

🚨 JUST IN | Arsenal had strong interest in Jérémy Jacquet last summer, but Stade Rennais considered him untouchable. The situation could be revisited next summer.



Fabrizio Romano also mentioned it’s very unlikely that Antoine Semenyo will leave Bournemouth in January.



🎙️… pic.twitter.com/Z3kpHSyd07 — Arsenal Folio 📕 (@Arsenal_Folio) November 8, 2025

Le SRFC peut-il vraiment empêcher le départ de Jérémy Jacquet ?

La direction rennaise pourrait être contrainte de revoir sa position l’été prochain. Après plusieurs mercatos ambitieux, le club doit vendre pour rééquilibrer les finances et financer son projet sportif. Une grosse offre, et Arsenal sait faire, pourrait faire sauter le cadenas. Un départ serait à la fois une consécration individuelle et un casse-tête collectif.

À Londres, Jacquet retrouverait un compatriote au même poste, William Saliba, parfait pour poursuivre sa progression au plus haut niveau. Mais du côté de Rennes, perdre sa pépite défensive serait un véritable séisme sportif. Le dossier Jacquet ne fait que commencer… et il promet d’animer le prochain mercato.

